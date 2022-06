Entre art urbà i pintades vandàliques hi ha una important diferencia. L’art urbà són decoracions murals, amb missatge o no, que adornen una paret amb permís del propietari i el corresponent i obligatori permís municipal. Les pintades vandàliques no respecten res, ni propietat, ni normes, ni decoren res. Tot el contrari, fan malbé parets, barreres i tota casta de mobiliari urbà amb pintades que degraden l’estètica de Ciutat. És un fet delictiu i molt costós per a la ciutat que cal combatre’l amb mesures coercitives i també d’una neteja ràpida i eficaç: pintada feta, pintada esborrada. Per donar una passa més en la lluita contra aquesta xacra, ARCA va organitzar el passat dimecres dia 15, a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Balears, una taula rodona titulada ‘Stop pintades vandàliques’ a la qual es varen aportar moltes idees per continuar fent feina en favor d’una ciutat neta de les agressions del vandalisme pictòric. És impossible en tan poc espai fer un resum de més dues hores i mitja de taula rodona.

L’escriptora Rosa Planas, el fiscal Jaume Guasp, Nicolau Cañellas com a representant d’Emaya, l’inspector de policia ja retirat Jaume Pla i la vicepresidenta d’ARCA Àngels Fermoselle, com a moderadora, componien la taula. Més d’un centenar de ciutadans d’un ample ventall de professions, preocupats per aquesta xacra, assistiren i aportaren experiències i iniciatives. Però hi havia una inacceptable falta, entre els polítics; no hi havia cap membre de Podemos ni de Més per Mallorca, tant de llançar als quatre vents ‘La Ciutat que volem’, però quan tenen l’ocasió de saber quina ciutat volem, no hi són. Una de les moltes aportacions del fiscal Guasp va ser l’avís del perill que suposa pintar les parets dels torrents. Amb el temps, kilos i kilos d’aquesta la pintura va caient al llit del torrent que les aigües aboquen a la mar. La pintura té components tòxics que poden perjudicar la fauna en general i més als peixos, que després menjam nosaltres. És un delicte greu contra el medi ambient que cal perseguir. Ja hi ha dues sentencies fermes en contra dels grafiters vandàlics que ajudaran a la lluita judicial contra aquesta moda nociva i incoherent.