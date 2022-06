El escritor y novelista portugués José Saramago (1922-2010), Premio Nobel de Literatura 1998, afirmó: «Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir».

Es genial este pensamiento de Saramago. Los seres humanos somos esencialmente memoria y responsabilidad.

Sin memoria no existimos, no tenemos puntos de referencia y nos perdemos en una nebulosa inútil. Y sin responsabilidad no actuamos debidamente ni somos conscientes de lo que debemos hacer.

Memoria y responsabilidad son las dos columnas básicas del ser humano. Cuidemos nuestra memoria y ejercitemos nuestra responsabilidad, y nuestra existencia tendrá sentido y caminaremos por la senda de la vida con paso cierto y seguro.