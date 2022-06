D’aquí un any, les urnes al carrer. I el Pepé, facció balear, confia ésser el partit més votat. Per aconseguir-ho aposta per na Margarita de Campos, una triomfadora amb cara d’altri. Si diem que en el mirall de casa, en comptes de reflectir-s’hi la seva imatge hi apareix la d’Ayuso, ja està tot dit. Pretén ésser-ne un calc. Així que visca la birra o dues o tres, el mantó de Manila arrebujaíto i el cigaló abans del primer xotis. Tanmateix, al marge de les campanyes de màrqueting, voldríem que na Margarita ens respongués algunes preguntes que ens inquieten força. Comencem...? Som-hi! Cas d’accedir al Consolat de Mar, exigirà al govern de l’Estat la suspensió de l’autonomia de Catalunya i la il·legalització immediata dels partits que en propugnen la independència...? Això com a condició prèvia, s’entén, a mostrar qualsevol tipus d’interès per altres qüestions més domèstiques, com és ara si en l’àmbit balear hi ha feina per a tothom i taula parada a cada casa. També, tocant a les prioritats que no admeten dilació, està disposada, vostè, Margarita, a exigir la màxima protecció jurídica per als símbols espanyols: bandera, himne, monarquia...? I vull saber: fan també els toros part d’aquesta simbologia sagrada...? Li ho pregunto clarament: impulsarà una llei de protecció de la tauromàquia, considerant que fa part del patrimoni cultural espanyol? I la caça...? Protegirà la caça, tan estimada per Don Fransisco...? No he acabat, Margarita. Digui’m: maldarà perquè tots parlem, fins i tot vostè quan entra a un cafè del seu poble, posem a Can Sinto, «en un español que no veas»...?

I esmerçarà esforços i pressupost a potenciar la identitat nacional: ja m’entén, la de Ramiro de Maeztu, la de Rosa Benito...? Si pensa fer-ho, ja pot començar a netejar de rojos separatistes les baronies conservadores de la Part Forana, perquè la deixaran en evidència davant Madrid. Fan pila els batlles conservadors que s’han adherit al manifest dels 500 anys de la Germania...! De tant de mirar enrere agafarem torticoli. No és així, Margarita...? Pel mateix motiu, el de la torticoli, la considero partidària de derogar la llei de Memòria Històrica. En tot cas, ens ho aclareixi. Tampoc puc estar de demanar-li què en pensa, dels sense papers. Considera que se’ls ha de negar el dret a l’atenció sanitària, tot i que tenim ben fresc el record d’Alpha Pam, aquell jove senegalès que va morir per no tenir-ne, de papers, que l’acreditessin com la persona que era...? I escolti: derogarà, si pot, la llei de violència de gènere...? A totes aquestes preguntes, que fan part del plec de propostes de Vox per a les properes eleccions andaluses, cal que vostè les respongui amb veu alta i clara, perquè en el supòsit que la llista que encapçalarà el maig de 2023 sigui la més votada, difícilment podrà formar govern sense el suport dels seus parents de l’extrema dreta. Aleshores no tindrà altre remei que assumir tot o bona part d’aquest cabal ideològic i, sobretot, haurà de participar amb cor xalest del revival de 1939. De manera que no s’han de considerar, les eleccions de l’any qui ve, unes eleccions qualsevols. Vostè tindrà un compromís indefugible amb els seus socis: el de reespanyolitzar les Illes Balears des de l’òptica de la dreta guerracivilista. En aquest cas, la convivència social serà una utopia.