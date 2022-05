En analitzar la història d’Espanya, superant, és clar, aquella etapa d’adoctrinament escolar planificada i exposada amb píndoles a l’Enciclopèdia Álvarez (al servei del Magisterio Español), es pot comprovar l’existència d’unes constants obsessives. Una és la catalanofòbia, barreja de por a la condició capdavantera progressista dels catalans en etapes cap a la modernitat i una necessitat compulsiva de tenir-nos junyits i sotmesos com a poble, que, a més, no vol abandonar la seva llengua (‘dialecto provincial inservible’) per abraçar l’espanyola, sens dubte universal i profitosa: «Los catalanes son aficionados a su patria, con tal exceso que les hace trastornar el uso de la razón, y solamente hablar su lengua nativa. [...] No se deben elegir medios flacos y menos eficaces, sino los más robustos y seguros, borrándoles de la memoria a los Cathalanes todo aquello que pueda conformarse con sus antiguas abolidas constitucions, usáticos, fueros y costumbres. [...] Aquel grande orgullo está abatido [...] por la fuerza de las armas». Aquestes recomanacions a Felip V per part del Consejo de Castilla, el 13 de juny de 1715, expressen uns propòsits inequívocs. Centenars de reials ordres, lleis, decrets i altres disposicions politicoadministratives corroboren una persecució, que no cessa amb règims autoritaris o més o manco liberals, amb dictadures o períodes de presumpta democràcia.

Ho va deixar molt clar el comissari més famós de les clavegueres d’Estat, Sr. Villarejo, en l’entrevista de dissabte passat al programa ‘Preguntes Freqüents’ de TV3. El CNI i l’anomenada ‘policía patriótica’, digué, van emprar tots els ressorts a l’abast per fer avortar el procés d’autodeterminació de Catalunya. S’hi van emprar procediments il·legals i recursos xifrats en més 108 milions d’euros. El fi justifica els mitjans, ho saben prou els maquiavèl·lics, i es tractava de salvar la unitat de la pàtria indivisible i indissoluble. Un ‘bé’ constitucional garantit militarment per les forces armades (art.8 Ce, ergo ‘democràcia plena’) i que els partits del sistema, els que asseguren la monarquia més corrupta d’Europa perquè fa el joc als poders fàctics, anteposen al principi democràtic. Acaba de sortir un volum de 400 pàgines, coordinat i elaborat per l’incansable Lluís Garcia Sevilla a partir de múltiples i variades fonts informatives, ben documentades, que recopila tot d’accions genocides contra la nació dels Països Catalans (Editorial Base, 2022). Per a qui ja ho sabia, res de nou; per a qui no, fan esfereir les tones d’odi i litres de verí activats durant segles contra la nació que els fa més nosa.