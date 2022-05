Armengol debería estar preocupada. Hila le puede privar de reeditar su Presidencia. Ella se esfuerza. Ha mimado el sector turístico. No permite exabruptos de los podemitas. Tiene narcotizados a los de Més. Sólo Castells le provoca algún sobresalto. Pero Hila solivianta permanentemente a la población con su incapacidad manifiesta. Palma está sucia, es insegura, desnaturalizada, pero sobre todo es escandalosamente ruidosa. Los propios vecinos aseguran que deben utilizar tapones y tranquilizantes para poder conciliar el sueño. El desastre de Magaluf ahora se ha instalado en Palma.

Los escándalos en la vía pública son portada en televisiones nacionales. Los medios de aquí, lo reclaman diariamente. Él permanece alegando infantilismos en forma de frases vacías, servidas por sus asesores de prensa, que ya no deben saber que hacer para taponar su incapacidad manifiesta. La obligación de un alcalde es trabajar para la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. Intentar mejorar la posición de su ciudad en los estándares de calidad europeo.

Ahora la situación es insostenible. No le pido que empatice con los que sufrimos la tragedia de no poder descasar. Ni que entienda lo que ocurre en nuestra salud si no lo hacemos, sé que no entiende casi nada. Quizás si saliera de sus ensoñaciones y se molestara en venir a los lugares donde el descontrol nocturno es más acentuado y se sentará de madrugada en una sillita plegable durante unas horas lo podría asimilar. Si los socialistas sensatos no lo remedian, las urnas lo resolverán.