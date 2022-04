Senyor Hila, la seva indolència, apatia i negligència per solucionar el greu problema dels patinets elèctrics i les bicicletes per damunt les voravies i carrers de vianants no pasa. Fa poc dies, passejant per Palma, podíem veure uns anuncis, sobre suport municipal, dirigits a vostè per part del Govern d’Espanya, del Ministeri de l’Interior i de la Direcció General de Tràfic, als quals com veiem no els ha fet gens de cas. Deien així: «Que no sepas señalar Melnikovo en el mapa pasa. Que no sepas que el patinete no va por la acera, no pasa.» O també: «Que no sepas como se pronuncia Nietzsche pasa. Que no sepas que por la acera va solo peatón no pasa.»

Faci un poc de cas a aquests missatges i es posi en actiu, es llevi la indolència i actuï ja contra els desaprensius que posen en perill la integritat física de tots nosaltres anant per damunt les voravies a gran velocitat, sense llum o passant-te fregant els colzes amb el manillar, els que duen amb el patinet criatures petites sense casc i que en una caiguda es poden rompre el cap o els que van dos damunt el patinet i mirant el mòbil, etc. La normativa no serveix de res si hi ha gent que no la vol complir i vostè li riu la gràcia deixant-los fer.

La seva negligència i la falta de fermesa en contra d’aquestes conductes tan perilloses fan que de cada cop vagi a més. Ja és una normalitat que passin centenars de patinets per carrers de vianants com el dels Oms o el de Sant Miquel. Aquests carrers s’han convertit en zona de perill d’atropellament. Havent-hi carrils per aquests vehicles, no han d’emprar les voravies per fer drecera. Anar de la feina a casa a peu és una sort si no et passa res; de fet, ja m’han copejat en dues ocasions.

Li pagam entre tots un sou ben sucós perquè solucioni els nostres problemes. Es mogui, per favor; faci qualque cosa, actuï i solucioni el problema. Li suplic, per enèsima vegada, que posi mitjans per solucionar aquesta situació. Tant les bicicletes com els patinets són vehicles de locomoció extraordinaris si es fan servir adequadament, respectant les normes i als ciutadans que van a peu.