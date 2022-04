Ya se trate de un western, una novela policial o una cancioncilla pop, el mayor elogio que puede recibir de la crítica es que su autor ha transcendido el género. Lógico que la cultura sea una carrera por transcender más todavía, incluso más allá de la propia transcendencia. Sean géneros literarios, gramaticales, biológicos, taxonómicos, cinematográficos o simplemente géneros tontos, lo básico y fundamental es transcenderlos. Transcender es ir más allá, sobrepasar, superar. ¿Más allá de qué? De lo que sea, de todo, y así hasta alcanzar lo transcendente, que es lo contrario de lo inmanente. Sólo entonces se dirá que la obra es rompedora, iconoclasta, transgresora. Destacable, en fin. Y si hasta los escritores acostumbran trascender géneros, mucho más fácil debe ser para los demás. Tomemos por ejemplo a un político corrupto, que tras aceptar sobornos y comisiones, se hace el desentendido y no realiza los actos por los que fue retribuido, sumando a la corrupción la estafa.

A eso se le llama transcender la corrupción, menuda hazaña filosófica. Y es que hoy transciende cualquiera, y de ahí que el prefijo trans esté de moda, es ya un prefijo transcendental. Transportista, tránsfuga (que huye y se fuga transversalmente), transiberiano, transgénero, transeúnte, transnacional, transferencia, etc. Le pones ese prefijo a cualquier cosa (transparencia, transcurso, tránsito), y enseguida echa volar, se remonta sobre la masa común de sustantivos, los transciende. La gramática, y sobre todo la sintaxis, es el reflejo más exacto del alma humana, y el alma humana, Dios sabrá por qué, siempre aspira a la trascendencia, la busca con afán. Porque no hay nada más vulgar que ser intranscendente, y por ejemplo, escribir novelas negras intranscendentes que se ajustan a las convenciones del género, y en nada se diferencian del resto. Y aquí llego a la parte más peliaguda del párrafo, pues me encanta la intranscendencia en general, los géneros los disfruto como son, y espero no ponerme transcendente ni a la hora de exhalar el último aliento. Que sea un último aliento vulgar, como todos. No padezco transfobia, salvo que por ello entendamos fobia (tirria, más bien) a la transcendencia.