Le retiran la llave de oro de Madrid a Putin, que es como retirársela al Hitler de este siglo, y lo sorprendente es que se la hubieran concedido tiempo atrás. Quien se la entregó fue un alcalde del PP, Gallardón, y lo que resulta curioso es que haya periódicos que ilustren la entrega de la llave con una foto de Putin con Zapatero. No creo que ZP y Gallardón se parezcan mucho. Puede atribuirse a un despiste o a un virus informático que ha borrado las fotos del mandatario ruso del archivo de la redacción y sólo se haya podido rescatar esta con ZP. O, simplemente, ponemos esta foto porque ZP está pasado de moda y ya no toca las narices. O porque nos sale de los mismísimos...

Lo que me extraña es que no esté Pablo Iglesias por ahí meneando su extinta coleta, sonriente como siempre y mareando al ruso a discursos. Lamentablemente ahora ya sabemos que estas llaves no distinguen a las que se la merecen de las que destruyen ciudades, derruyen edificios, aniquilan un país, amenazan a los demás, asesinan hombres y violan mujeres. Todavía existen empresas españolas que siguen manteniendo tratos con Rusia y no cortan relaciones. En su intervención en el Congreso Zelensky, mediante video conferencia, señaló a tres. Posteriormente, Porcelanosa aclaró que ellos habían zanjado sus negocios con Rusia desde la invasión a Ucrania.

Aportaron datos y supongo que la incertidumbre quedó aclarada. Me sorprende que si Zelensky aludió a Guernica otros salten con Paracuellos. El Árbol de Guernica es uno de los símbolos más universales del País Vasco. Allá los Señores de Bizcaia juraban respetar las libertades y los fueros de los vascos, derechos pactados con los Reyes. No tuvo mejor ejemplo a elegir el presidente de Ucrania.