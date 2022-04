Hace poco, la policía detuvo a un acosador de niñas en Palma. Se acercó a ella y, rodeándola con su brazo en el hombro, intentó llevársela del lugar haciéndole proposiciones obscenas y fantaseando en actitud sexual intentando provocarla hablándole al oído. No es la primera vez que este tipo de sujetos intentan acosar ,y hasta secuestrar , a niñas en Palma o en nuestros pueblos. El mal uso de internet, junto a las imágenes y videos de pornografía, han hecho que muchas mentes depravadas intenten dar rienda suelta a estas perversas actitudes. Lo peor es que esto ha aumentado con el paso de los años y nuestras niñas, que en otros tiempos podían pasear tranquilamente por la calle a solas, ahora corren el peligro de caer bajo las insanas intenciones de estos desaprensivos.

Lo que más me molesta de todo esto es que los medios de prensa no ponemos sus rostros, nombres y apellidos a estos criminales. Hay como una especie de tabú que nos impide hacerlo. A diferencia de EEUU, que no solo ponen fotos, y nombres a esta calaña de obsesos sexuales, incluyendo el tipo de delito que han cometido, en Norteamérica los ciudadanos pueden acudir a la policía para que les faciliten no solo el nombre y fotos de estos agresores sexuales, sino también facilitan la dirección donde viven, en qué barrio,y si éste vive cercano a tu casa. Todo lo contrario a lo que sucede en España, que no sabemos a quién tenemos cerca ni qué tipo de calaña puede llegar a jugar con nuestros hijos en el parque.

La infancia nunca había sido tan maltratada como en estos tiempos...bullying, maltratos, abusos sexuales, explotación laboral, separación de los padres o violencia doméstica, para luego en la juventud, introducción al mundo de las drogas, esclavitud o abuso sexual, peleas entre pandillas, crímenes que salen casi gratis, machismo contra las jóvenes muchachas,y un largo periplo de peligros que acechan a nuestros menores de edad en este mundo marcado por la violencia, el sexo e internet.