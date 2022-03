De moment, no han aparegut negacionistes de la invasió d’Ucraïna, però quan apareguin comptarem amb una arma força eficaç per desmuntar llur ximpleria: els efectes econòmics de la guerra concretats no només en el preu del petroli que viatja per l’oceà Índic sinó en els aparadors cada dia més buits dels supermercats. Quelcom així com «Ho veus, si hi ha problemes d’abastiment d’oli, farina i llet això vol dir que alguna cosa passa a l’altre extrem d’Europa...» podria ser el lema dels que intentassin parlar amb els que neguen la guerra. És cert que no hem sentit gaires negadors de la guerra, però el Toronto Star ha divulgat un estudi que constata la correlació entre l’acceptació de la vacuna per la COVID-19 i la creença que Rússia està cometent crims de guerra a Ucraïna: ho accepten el 8 8% dels que n’han rebut tres dosis, el 70 % dels que n’han rebut dues i només un 32 % dels que s’han negat a vacunar-s’hi.

O sigui que l’acceptació més inconscient que conscient del negacionisme (en el sentit que no sol ser gaire meditada i encara menys corroborada empíricament) inclou derivades que van més enllà de l’objecte o tema negat. I això, en mans dels negacionistes, és una arma més. Quan apareguin els negacionistes de la guerra, que ja són precedits dels negacionistes dels crims de Putin, no servirà de res mostrar-los imatges del conflicte, i potser sí demanar-los que vagin als supermercats a comprovar com els prestatges tenen amplis forats d’alguns productes bàsics. Com els partidaris de la presidenta dels Estats Units interpretada per Meryl Streep a la pel·lícula No miris cap amunt, que convoquen la masses demanant just això, que no mirin cap al cel per no veure el meteorit que s’acosta al nostre planeta i que acabarà amb la vida humana a la Terra («Vos volen robar la llibertat!», criden els negacionistes en la pel·lícula), algú els demanarà «No mireu cap a l’est, ni tan sols a través dels telenotícies!», i també «¡No aneu als supermercats perquè hi comprovareu que hi falten alguns productes bàsics o que han pujat molt de preu!». En resum, enfrontar-se als negacionistes és complicat, però si hi ha remei per als seus disbarats no està en els cometes del cel sinó... en els supermercats!