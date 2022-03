Madre mía, madre del amor hermoso, ¿quién me iba a decir a mí, con mis gustos y preferencias marcadas, que me engancharía tanto a una serie de reggaetón? La verdad es que en el fondo no se trata solamente de una serie de reggaetón, sino de muchas otras cosas. Les hablo de La reina del flow, que pueden ver a través de la plataforma Netflix. Si todavía no la han visto, véanla por primera vez. ¡Corran! Y si ya la han visto, véanla por segunda, tercera, cuarta, enésima vez. ¡Corran! Sinceramente les digo que, en años, ha sido la serie que más nos ha enganchado en casa, tanto a mí como a mi mujer, después de Perdidos.

Son dos temporadas. Dos intensas temporadas. De unos ochenta capítulos cada una. Ambientada en Colombia, concretamente en la ciudad y alrededores de Medellín, rodada en español estándar con ese acento colombiano tan maravilloso, es y va a ser una serie de culto. Y es que lo tiene todo para triunfar: amores y desamores, sorpresa, alegría, llanto, traiciones, culpa, celos, perdón, amistad, más amor y más desamor, relaciones humanas muy intensas, venganza, tiranía, rabia, bondad y sobre todo, música. El género que más se escucha es el reggaetón. Antes de ver la serie les confieso, amables lectores, que no me gustaba ese género. Sinceramente, por las canciones que había escuchado hasta el momento, pensaba que se trataba de una música facilona siempre expresada en un tono machista que pasaba de la sensualidad a la sexualidad directa en cuestión de décimas de segundo. Y eso a mí, y perdonen mis juicios y mis prejuicios anteriores, no me atraía para nada. Pero en esta serie he encontrado el reggaetón que me gusta. Es un reggaetón de sentimientos, muy rítmico, apto para todos los públicos, con canciones muy pegadizas que no solo te hacen mover el esqueleto sino que te llegan al corazón. De verdad, tienen que ver la serie. Los actores son actorazos. Los guionistas son especialistas en desmenuzarte la trama para que no quieras alejarte del televisor ni un solo momento, para que desees el siguiente capítulo, para que tu mejor plan sea el de sofá, manta y serie. ¡Véanla! ¡Corran! Y escuchen las canciones: ‘Depredador’, ‘Fénix’, ‘Siete vidas’, ‘De donde vengo’...