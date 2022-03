La setmana passada va ser detingut, i posat a disposició del jutjat, el mariner ucraïnès Taras O. per intentar enfonsar a Palma el vaixell propietat d’un fabricant d’armes rus, però Putin, que destrueix béns ucraïnesos, mata i assassina còmodament des del seu despatx, no ha estat detingut ni dut davant cap jutge. Els poderosos tenen privilegis, fins i tot pot vetar a l’ONU una resolució de condemna a la invasió russa d’Ucraïna, amenaçar amb atac nuclear i posar condicions per negociar aturar la guerra, tots uns despropòsits d’un dirigent que ha tornat boig. És difícil esbrinar que part de raó té cada país en aquest conflicte, és una contesa que ve d’enfora en el que segurament hi ha moltes raons i components que no coneixem en tot el seu abast, a més no hi ha dubte que les notícies ens arriben degudament adaptades i manipulades per l’interès que cada part. Però el que si és cert, és que Putin ha estat el primer a disparar i obrir foc contra uns innocents, en comptes de negociar i arribar a un acord còmode per ambdues parts. Les guerres sempre són un assassinat massiu de ciutadans innocents, un fet execrable i no perdonable a qui la declara. Putin serà el responsable de tot el que passi en aquest mal somni.

Mentre envia a joves a matar i morir, a matar els seus veïnats als quals no odien, a una guerra que no han decidit, ell, còmodament al seu despatx, repassant la premsa i amb un cafè calentet, té la seguretat que cap bala d’un franctirador, el tret d’un tanc o un míssil el feriran. Menteix sense avergonyir-se; ens digué per activa i passiva que no envairia Ucraïna, enganà a tots per trobar menys resistència. No l’importa la mort dels seus soldats ni dels ucraïnesos, ni la runa que durà al seu poble, només el complauen els seus interessos expansionistes i mostrar el seu poder.

La seva bogeria ens afectarà a tots, inclús a nosaltres, a pesar de la llunyania. Ja podem fer misses, manifestacions institucionals o al carrer, demanant la pau, no us dic per on se les passa; l’únic que el pot aturar és un sever castic financer de tots els països sense fissures ni dissidències.