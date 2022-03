Pues no, no se quedó contenta, de ninguna manera. Lo avisamos, se veía venir. Hay que ser tan candoroso como nuestra derecha del PP, para pensar que tras reventar al partido y descabezar a sus líderes, la presidenta madrileña Díaz Ayuso se iba a conformar y pasaría página. Al contrario, se ha enfurruñado más, y como es muy rencorosa y vengativa, tras hacerse la víctima y destrozar a Casado con dos mohines y un gimoteo televisado, ahora ha pasado al ataque en su ceremonia de despedida. Ni en su entierro le perdona, nada de pasar página. Las páginas del PP suelen ser enormes, y aunque abundan en ese partido los expertos en pasarlas, suelen hacer falta docenas de forzudos para ello, y no es cosa que se consiga en unos días. Mucho menos si Ayuso se sienta encima, se niega a moverse y enarbola y agita su rizo hasta la barbilla a modo de estandarte. Y caso de lograrlo, resulta que la página siguiente es mucho peor. La venganza de la pantera rosa, podría titularse esa página. Que es en la que estamos ahora; es decir, en la que está el PP. Resulta que la pantera Ayuso, en plena Junta Directiva Nacional del PP y cuando todos se lamían las heridas y Casado farfullaba lealtades hecho añicos, no contenta con haber ganado por paliza, frunció el ceño, pasó al ataque y exigió la rápida expulsión del partido de todos los que ofendieron su honor y el de su hermano. Es decir, de todos los que al parecer intentaron destruirla, y a los que por cierto ya destruyó ella rizando el rizo, antes de que la Fiscalía se haya pronunciado. Y para que quedase claro que la víctima es ella (cómo no), hasta se permitió el desparpajo de recordar y compararse con Rita Barberá, imputada por corrupta y de amarga memoria para el PP. Espectacular, esta pantera rosa. Ni el caos de su partido ni el espanto bélico de estos días la han aplacado lo más mínimo. Ella, a lo suyo. Que me han querido destruir, que me han querido destruir, insiste. En menuda ciénaga hedionda se ha metido el señor Feijóo, y eso que parecía hombre precavido, de los que valen por dos. Igual cree que Madrid es como Galicia, y tiene un plan para que Ayuso esté contenta. Próximo estreno: La venganza de la pantera rosa. Qué exitazo.