Un poco después de que empezase la guerra y un poco antes de que me enterase (no he puesto la radio hasta que más o menos en casa estaba todo el mundo despierto pero llevaba levantado desde mucho antes) he terminado de leer un libro excepcional de Miquel Àngel Llauger: Corfú, Cabrera, Martinica, breviari d’illes i miratges publicado por Lleonard Muntaner, un ensayo sumamente inteligente sobre lo que es la insularidad y por extensión sobre lo que significa ser insular. Ahora que estamos abocados de nuevo a la barbarie más absoluta necesitamos más que nunca la cultura y libros inteligentes como este. Tal vez el conflicto habría podido evitarse mandando a los dirigentes rusos y ucranianos a una isla desierta condenados a colaborar para sobrevivir. Leer a Llauger es un placer, una invitación al viaje, al descubrimiento a pensar. Sin salir de casa y por tan solo 14 euros. No se puede pedir más.