Ala gente le gusta mucho adoptar una expresión astuta y pensativa, fruncir el ceño y decir «Y si…». Y aquí cualquier chifladura. ¿Y si el cambio climático fuese una oportunidad de negocio? ¿Y si los opresores cisgénero fuesen minoría? ¿Y si los británicos no se terminan de marchar nunca de la UE, después de haberse marchado? ¿Y si resulta que este Gobierno dura y dura y dura? ¿Y si lo hacemos ya, ahora mismo, aquí? ¿Y si el virus sigue mutando ante el enorme regocijo de las farmacéuticas? ¿Y si dos y dos no fueran cuatro, sino precisamente pi, bien que a la larga? ¿Y si este Papa también dimite? Etcétera.

Si usted es aficionado a este juego, y ante cualquier cosa que se diga responde con un ingenioso «Y si…», ahora que estamos a principios de año, 2022 exactamente, es el momento adecuado para explayarse a gusto, como si fuese un hábil guionista de series de televisión. Es decir, un profesional del «Y si…». ¿Y si se desploma el precio de la luz? ¿Y si se reforma de una vez la Constitución para que los catalanes voten cada año lo que les dé la gana? ¿Y si se derogase la Ley Mordaza? Pero dese prisa, porque dentro de poco, antes de la primavera, ya será tarde y se verá que no.

Que no hay «Y si…» que valga, imposible, este año tampoco. ¿Y si dándole un poco más de tiempo, de pronto sucede algo inesperado y todo cambia? Tonterías, todo el mundo sabe que eso ya no sucederá, al menos este año. Sería un «Y si…» inverosímil, exageradamente fantasioso, de los no funcionan ni en las ficciones. Mi consejo es que se apresuren a lanzar esas atrevidas especulaciones, o las que se les antojen, porque luego y conforme avance el año, ya no podrán hacerlo. Por más que frunzan el ceño y pongan cara cavilosa, nadie les hará caso, y puede que les tomen por chalados.

Como cuando hacia el final en una serie el guionista se pasa de listo, y decide ver qué sucede si el héroe no era lo que parecía, y encima ya estaba muerto. Fiasco total, ni caso. Todo tiene su tiempo y su momento, y los buenos «Y si…» crecen en invierno, como las berzas y las coliflores. Luego ya no son horas, el año ha cogido inercia, las posibilidades se reducen mucho. Demasiado tarde, no cuela. Este año ya no.