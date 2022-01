Osigui que això és el nou periodisme: cercar la veritat i publicar-la! N’hi havia que es pensaven que el nou periodisme era el que rajava dels mitjans no tradicionals (premsa, ràdio i televisió), i abans els que l’identificaven amb la proposta seixantera de Tom Wolfe («El que necessita aquest país és un batalló de Zolas...», tot resumint), però no, la cosa ja no va per aquí. La cosa del nou periodisme és l’invent, encara no engendrat, de Ben (excolumnista del New York Times) i Justin (excap de continguts de Bloomberg Media) Smith, que abans de néixer ja amenaça a la CNN, la BBC, el Washington Post i l’esmentat diari i que, han dit, no tracta de ser una alternativa als mitjans digitals (això sí que seria notícia, més aviat mèdica per qui l’enunciàs...) sinó una porta d’accés a la informació contrastada, completa, «de ‘periodisme postnoticiós’, més analític, cosmopolita i de qualitat per una audiència potencial de ‘200 milions de persones amb educació universitària, que llegeixen en anglès i que ningú no atén’».

Ara n’ha arribat la notícia, que té el regust dels cuinats reescalfats periòdicament en el món del periodisme, i tots els que l’han encaixada, o gairebé, s’hauran demanat: això, no ho havia sentit abans...? Al capdavall, hom pensa, la nova plataforma pot tenir el nom més innovador, però haurà de córrer com a diari digital o sistema de correus sota demanda del lector o alguna mena de paquet d’informació audiovisual que arribi al teu ordinador o mòbil o similar. I si vol ser rendible, que és el mateix que sobreviure, a menys que depengui d’algun sector públic (que en el cas nord-americà és difícil...), haurà de generar beneficis i sous per als que hi treballin, i per tant s’haurà de plantejar cobrar quelcom als diguem-ne lectors. I si hi afegim que han pseudopromès que els redactors del nou mitjà no es miraran les xarxes socials, encara és tot més increïble. ¡Ai, la vella notícia del nou periodisme, quants de cops reapareixerà, mentre el vell periodisme repeteix que l’única funció que vol és treballar per divulgar la veritat, ço és, les mentides d’altri! ¡I ai si tota aquesta energia i diners es dedicàs a destapar la veritat, ni que fos en el vell periodisme!