Llevamos casi dos años azotados por la pandemia con todo lo que esto conlleva de dolor personal, pérdidas de empleo, quiebras de empresas y enormes pérdidas de competitividad, especialmente en el sector servicios. Las pérdidas económicas han sido enormes y aún han sido mucho peores las muertes por COVID, suicidios, trastornos mentales, pérdidas de empleo y empobrecimiento de la población. … Y aún estamos aquí, pendientes de la última ola, de la nueva variante, del último desengaño, de la nuestra preocupación de nuestra salud y de preocuparnos por la salud de los demás.

Esta tragedia colectiva invitaba a que el Partido Popular –como hicieron otros partidos en diversos países– se pusieran a disposición del Gobierno, pero sin menoscabar la crítica ante cualquier actuación que se considerara inadecuada. Sin embargo, aquí pasó todo lo contrario y el Partido Popular no vio otra cosa que desgastar al Gobierno y ¡ojo al dato! Que no fuera Vox quien capitalizara en exclusiva el acoso al Gobierno del Estado.

Por esta razón, y desgraciadamente, en los dos últimos años, el PP no ha hecho otra cosa que usar la pandemia como una herramienta de desgaste que empezó hace dos años al denunciar la barbaridad de que el Gobierno retrasó las primeras medidas sobre la COVID para mantener una manifestación feminista... Entre las que también iba a participar el mismo Gobierno!!! Que nadie piense que, injustamente, me cebo en el PP y dejo de lado a Vox : el error de Casado es creer, precisamente, que lo que debe hacer, es parecerse más a Vox para que éste no le robe el electorado.