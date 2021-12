Si la Constitució garanteix la protecció de les llengües oficials de l’Estat que no són el castellà, i si les Illes Balears i Catalunya tenen el català i el castellà de llengües oficials, es tracta que totes dues llengües es parlin i es coneguin per igual, no és vera? Per tant, tenint en compte que tots els ciutadans de les Balears i de Catalunya entenen i parlen el castellà però no tots entenen i parlen el català, i tenint en compte també que la majoria de mitjans de comunicació, d’afers judicials i policials, d’interaccions socials i etc., són en castellà, el que s’hauria de fer, per imperatiu constitucional i autonòmic, no és posar més castellà a les escoles sinó posar més català a la societat.

Com és que l’espanyolisme s’omple la boca dient que cal defensar la Constitució i després l’únic que li importa de la Constitució és «la indisoluble unidad de la patria»? Perquè Espanya és nacionalisme castellà químicament pur, res més. No importa que els ciutadans visquin bé, la pluralitat sigui preservada, no hi hagi corrupció i la democràcia sigui forta: importa que Espanya es mantengui unida i sigui unànimement castellana. La campanya que s’ha desfermat en contra del català –no en contra de la immersió, sinó del català– arran del cas de l’escola de Canet és l’enèsim exemple del que dic. En aquest sentit, les constants comparacions que l’espanyolisme estableix entre el catalanisme/la catalanitat i el nazisme representen la culminació i la cara més fosca de l’espanyolisme. El nazisme és un tema molt seriós arreu de l’Europa que va patir el nazisme, però com que, a Espanya, el nazisme no es va patir sinó que va ser un aliat, s’hi diuen unes barbaritats que no se senten enlloc més. El castellanista Franco va usar el nazisme per guanyar la Guerra Civil i imposar el castellà a tothom i per tot, partits espanyolistes com el PP i Vox i Ciutadans tenen en les seves files franquistes reconeguts i neo-nazis més o menys reciclats, però després resulta que els nazis són els que no volen que el català es perdi? Un fil de sang i de verí uneix la Legió Còndor bombardejant Gernika i aquesta mentida indecent. La cosa més nazi que hi ha a l’Estat espanyol, més que les esvàstiques dels skin-heads i les salutacions a la romana dels neofalangistes, és la banalització del nazisme que, contra Catalunya, fan els espanyols que no són d’extrema dreta.