Quina és la causa de que Espanya senti odi contra Catalunya, si realment és així? Perquè sembla que és així. Per quin motiu els castellans odien els catalans, la cultura catalana i la llengua catalana? Per què? Què els hem fet nosaltres? Quin mal els hem generat o fet patir? Quin? Quins perjudicis històrics els hem ocasionat al llarg dels segles i dels mil·lennis? De què se’ns acusa? Per què se’ns condemna?

No trobo cap resposta racional a ni una d’aquestes preguntes. Fa molts anys que me les estic fent i no me les sé contestar. Per què es volen revenjar de nosaltres? Revenja de què? Com és que en tot moment, i en qualsevol ocasió que es presenti, es mostren tan hostils contra Catalunya? A l’escola no em digueren res mai sobre aquesta qüestió. A casa, tampoc. I, de més gran, no he pogut trobar cap mòbil ni cap ofensa greu dels catalans contra Castella o contra l’Estat espanyol ni contra cap element essencial del seu poble.

¿Aleshores, perquè ens volen sotmesos a la seva voluntat, per què ens impedeixen ser independents i lliures, per què ens prohibeixen parlar la nostra llengua, per què ens imposen les seves lleis, els seus jutges i tots els seus capricis? L’últim caprici espanyol ha estat la nova llei de l’audiovisual que ens deixa a les portes de la desaparició, no només de la llengua catalana, sinó també de la nació.

No és lícit que Espanya, ni ningú, impedeixi cap dret fonamental a ningú. No és lícit. O es tracta d’odi sense causa o jo no sé de què va la cosa. James Dean, a la pel·lícula Rebelde sin causa, tenia més raons que Espanya per actuar com ho va fer. Moltes més, perquè Espanya no en té ni una.