Pocos lemas son tan acertados y potentes como el puesto en marcha por «La Nostra Veu» durante la Semana de la Salud Mental, porque resume de forma clara y contundente el mensaje que se quiere transmitir, que no es otro que el de que una enfermedad no define a una persona, como lleva ocurriendo desde tiempo inmemorial. Ya es hora, como muy bien ha puntualizado estos días el coordinador de la Oficina de Salud Mental, Oriol Lafau, de que se deje de estigmatizar a los que sufren este tipo de patologías, que no se hable de esquizofrénicos o de depresivos y lo hagamos de seres humanos con esquizofrenia o con depresión, al igual que lo hacemos con quienes padecen cualquier otro tipo de enfermedad.

Ya es hora de acabar con los estereotipos, con la incomprensión, con el miedo y, sobre todo, con el estigma, porque este es, precisamente, el que va a llevar a una persona al suicidio, un problema gravísimo que no respeta ni edades ni sexos, hasta el punto de aumentar un 27% en niños y jóvenes, mientras nosotros seguimos anclados en el pasado.