Ana Pontón s’ha pres un temps per decidir si segueix al capdavant del BNG. Té tothom amb l’ai al cor. Els magnífics resultats de l’any passat la convertiren en l’alternativa al PP. La seva popularitat ha resultat providencial per replegar entorn del galleguisme els derelictes de En Marea.

No és que fos cap nouvinguda: Presidí les joventuts, Galiza Nova, i quan el 2016 encapçalà la candidatura, duia 12 anys de diputada. Resistí el tsunami En Marea, però sense aixecar un BNG molt atupat. A Mallorca, Més, amb Biel Barceló, plantant cara a Bauzá, havia obtingut el doble de % de vot, empatant amb PSOE i Podem, en un marc demogràfic més complex. Però el 2020 el BNG triplicà vots, n’assolí el 24%, més que la suma de Més i Pi el 2019, més que el PP de Company (quan el «canyellista» Feijóo obtenia el 48% i no deixava espai ni a Cs ni a Vox).

El fenomen Pontón és possible per la resiliència del BNG, un projecte sobiranista plural que ha contribuït a forjar l’autopercepció política dels gallecs. El seu téntol ens recorda l’alt cost personal de la dedicació política. I la rellevància dels líders. Un partit ha d’evolucionar contínuament i els líders són crucials per expressar i fer creïble i atractiva aquesta renovació. Per personificar-la (temporalment). El repte és encertar amb qui més i millor connecti, que sigui capaç de transmetre que tothom el pot votar, i que li convé fer-ho. I alhora traspuï sintonia, congruència, amb el projecte, que sempre ha de romandre recognoscible. En política, deixar de ser qui ets és molt pitjor que una traïció, és un error.

Pontón ve de la UPG (no tenc espai per escodrinyar l’entremat intern del BNG). Xose Manuel Beiras, brillant, carismàtic, ha provocat daltabaixos en l’esquerra gallega. Ajuntant. I fent cruis. Pontón l’ha superat i és més rival per a Feijóo, faig vots per aquest duel el 24.

La falta d’una articulació confederal resta pes al BNG fora de Galícia, com a Més, amb qui sovint són aliats (tot i que la fórmula Galeuscat no hi ajuda). Precisament Més per Mallorca està immers en el procés d’elegir nou líder. Hem sentit algun missatge interessant, oportú, necessari. La continuïtat és fèrtil; la inèrcia, eixorca.