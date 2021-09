No entiendo que las lumbreras que nos dirigen no vean la realidad. Ni los planificadores de crear imagen turística. Pero sobre la sociedad civil que no se levanta y les echa a gorrazos. Creen que entrar en la capital por el principal eje de acceso, con un Palacio de Congresos que estéticamente es un bodrio. Con un edificio de Gesa en ruinas. Continuar hacia la zona antes emblemática de plaza España, punto de encuentro y lugar de derivación del sistema de movilidad. Este periódico manifestaba su degradación, quejas de vecinos, sin que el alcalde aporte ninguna solución. Toda Palma con un sistema de limpieza patético, contenedores de puro asco, papeleras llenas en los centros de mayor movilidad. Y así un largo etc. repetido por unos y otros.

Armengol debe reaccionar. Las elecciones se ganan en Palma. Con sus habitantes asqueados con este Consistorio, se puede llevar un disgusto. Pero, todo ello contrasta con el resto de la Isla. Parajes naturales paradisíacos. Playas sólo imaginables en un Edén de ensueño. Pueblos que invierten en belleza, servicio, mantenimiento. Que crean sentimiento de pertenencia. Las visitas internacionales con las que uno habla, refieren todas lo mismo. Mallorca un paraíso, Palma de pena.

Los habitantes en su mayoría no tienen sentido de pertenencia, ni aman Palma. Son puros supervivientes o gente que ha venido a chupar del buenismo y la permisividad de un equipo de gobierno débil. Más pendientes de la imagen de falsa solidaridad que de trabajar para los que les mantenemos con nuestros impuestos.