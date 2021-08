«Esta cultura vuestra no es apéndice de nadie»

PABLO CASADO

Al meu entendre s’han equivocat tots els articulistes i tuitaires que han tractat d’ignorant Pablo Casado per haver negat que la llengua que parlam a les Illes Balears sigui el català. Com a bon ‘hidalgo’ castellà, Casado és arrogant, prepotent i, de vegades, perdonavides. Però, per molt que li hagin pogut regalar títols acadèmics, sap perfectament el que diu el nostre Estatut d’Autonomia respecte del català «llengua pròpia de les Illes Balears». Aleshores? Simplement, Casado és una mala persona. I si no, com es pot qualificar una persona que, des de la seva plataforma de poder, fomenta l’odi i la ignorància dels ciutadans amb la única finalitat d’arreplegar un grapat de vots. No, en política no val tot.

Fa temps que la dreta espanyola ha renunciat a tenir una presència electoral digne a Catalunya. Ja li va bé que l’anticatalanisme li doni vots a les Castelles, Extremadura, Andalusia... i a Balears, encara que per aquí el tir li va sortir per la culata en temps de l’alferes Bauzá. I és ben curiós que ens alertin de convertir-nos en un apèndix de Catalunya aquells que ens han convertit en una sucursal política i econòmica de Madrid. Mai no hem sentit a Balears ningú que proposi uns Països Catalans a imatge i semblança del que és actualment l’Estat espanyol, on tot gira entorn del quilòmetre zero de la Puerta del Sol. Històricament, i en l’actualitat, han perseguit la nostra llengua i cultura, que la volen disgregada i reduïda a l’àmbit familiar, ens han espoliat fiscalment, ens han convertit en una colònia d’on s’extreuen els recursos econòmics a costa d’empobrir la població i destruir el patrimoni natural... Però, la nostra principal amenaça és convertir-nos en un apèndix de Catalunya? Au va! Aquesta cançoneta ja no cola, pijos madrileños!

Com la presidenta de la Comunitat de Madrid, qui amb les xifres més altes de contagis i de mortalitat pel virus s’atreveix a criticar la presidenta de Balears, on s’ha combatut més eficaçment la pandèmia. Ha exportat virus per tota Espanya i, el més greu, ha difós entre la població la creença que no n’hi havia per tant i que es podien relaxar les mesures preventives. Per culpa de n’Ayuso, en nom de la llibertat els joves s’han botat les restriccions, com poguérem comprovar a Mallorca amb la colla de malcriats que ens va tocar, amb els gravíssim perjudicis sobre la salut i l’economia que això ens ha comportat.

Perquè la mesura més eficaç contra el contagi no és la vacuna, sinó la prevenció. I és un acte criminal induir la població a relaxar les mesures preventives enarborant un concepte pervers de llibertat.

I, el més patètic és que aquí encara hi ha qui els riu i aplaudeix les gracietes, o les justifica. Amb l’excusa del català s’empassen que Madrid practiqui el dúmping fiscal i ens prengui els recursos fiscals que genera l’activitat econòmica de Balears. Toleren que cada any les Illes Balears siguin les darreres en inversió estatal. Accepten un sistema de finançament autonòmic que no serveix per oferir uns serveis públics dignes a la població. Aplaudeixen que la nostra cultura mil·lenària sigui trepitjada i substituïda per la castellana... Provincians! Vos han inculcat tant autoodi que fins i tot renegau de la llengua dels vostres pares i padrins. I pegau copets a l’esquena als qui s’omplen les butxaques a costa nostra. No, el nostre problema no és que alguns vulguin ser un apèndix de Catalunya. El nostre problema són els partits sucursalistes de Madrid que ens xuclen la sang i ens volen robar l’ànima de Poble.