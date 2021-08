Ho han llegit bé. Esan febrosos, sí. Alguns estan afectadíssims, fins al punt que s’han de beure l’Agua del Carmen de les padrinetes. Tanmateix, no poden suportar que Pedro Sánchez sigui el resident de La Moncloa. N’hi ha que pateixen unes coïtges internes que no tenen consol. Es pardals! Els seus no, no tenc cap interès en veure’ls. Encara no els he dit qui pateix aquest rebentamet. Els capets de Pablo Casado, Cuca Gamarra i tota la cúpula pepera centrifuguen tot el dia. I fan servir el programa double speed. Així du els cabells en Casado, pareix que li han enflocat un cataplasma damunt el cap. Els pencas del PP fan hores extres per esbrinar quins algoritmes fan servir els okupas del Gobierno. Els de la dreta carrinclona no entenen res.

El ritme de vacunació es extraordinari. Cada dia hi ha més persones amb la pauta completa. Sí, és així! Podeu dir, amb el morro arrutgat, totes les imbecilitats que vulgueu els consellers de Salut de les comunitat governades pel PP. El Govern de coalició governa per la gent i això se notarà, encara més, en els propers trimestres. Els de les funestes profecies van amb el cul estret i la cara abatuda. El president Pedro Sánchez ha d’aprofitar aquesta avinentesa. Els de la dreta, cada dia més troglodites, tenen les ments retortes i corrossives. Ho dic així de clar i llampant. Sánchez ha proporcionat estabilitat, pau social i credibilitat. L’èxit de la sanitat pública és indubtable, tot i que està sotmesa a proves d’esforç i estrés diàries. Ens hem de felicitar com a societat. Gairebé tothom pensa en el benestar general. Però també hi ha persones egoïstes, individualistes, roïnes. I els hem de senyalar, denunciar.

Desprecïi als que no acudeixen a injectar-se la segona dosi de la vacuna. Amb el seu menfotisme comprometen la salut de tothom. La seva salut, en canvi, me resulta indiferent. Desprecïi als que no duen mascareta quan no se garanteix la distància de seguretat. Llavors, la meva salut i la dels meus perilla. La seva vida no m’importa gens. Desprecïi a tots els que fan mal ús de les mesures de protecció o no respecten les restriccions. Sou uns insensats! Fer-ho, respectar les mesures de protecció i les restriccions, salva vides!