Escolta, Pablo Casado, ets un pobre idiota. Vens a Mallorca a dir-me que jo no parlo català, que la meva llengua és la del carrer de Ca ses Monges del meu poble, la llengua dels moixos i les cabres. Això és una idiotesa, i tu ho saps. Què pretens amb aquests actes? La teva màxima preocupació és si Mallorca pertany als Països Catalans o a l’Estat Espanyol. Mallorca és un indret que acull totes les nacionalitats del món i totes les llengües i cultures de l’univers. Que no ho saps? I tant que ho saps, perquè un falsificador de màsters sap tot el que passa al nostre planeta. Ets gran, Pablo Casado, molt gran: un gran campió de les misèries humanes! Què has vingut a fer a Mallorca, a fer costat a na Marga Prohens i a tota una colla de deslleials que llepen el cul al qui els haurien de rapinyar, que fan reverències i capades als que els haurien d’omplir la cara d’escopinades? Perquè veneres els símbols monàrquics que ens maltracten des de sempre, en comptes d’agrair-nos a mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterers que us donem tot el que és necessari perquè pugueu viure de manera decent. Ets un malvat sempre que pronuncies la paraula català amb menyspreu i ridícula altivesa. Ets petit i malvat, Pablo Casado, quan te’n rius dels que hauries d’adorar, d’admirar i d’honorar. El català i els Països Catalans són dues petites i vigoroses joies de la cultura i el territori mundial: per què, en comptes de voler-nos ofendre i deshonrar no citares els universals Ramon Llull mallorquí, als Borja del País Valencià i al Gaudí del Principat? Aquests personatges t’haurien d’alegrar la vida i no els teus ¡Arriba España! patriòtics tacats de sang i d’odi. Un màster en difamacions és el que t’haurien de lliurar!