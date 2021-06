El passat dia set es va tancar l’esglesiola de Sant Miquel de Campanet i finalitzà el projecte que duia a terme la Cooperativa Social de Donats de Sant Miquel per la no renovació del contracte per part del Bisbat, la qual cosa m’ompl de tristor.

Els Donats de Sant Miquel era un projecte d’ajuda a la integració social i també de promoció i conservació del patrimoni, dues tasques molt importants i necessàries.

Record un plujós dia u de novembre de l’any 2018. Ens vàrem aturar a veure l’esglesiola de Sant Miquel, construïda pels primers pobladors cristians després de la Conquesta i quina no seria la nostra sorpresa de trobar-la oberta. Un senyor molt amable, dels donats, ens va fer una visita comentada de tots els elements i història del temple. També vàrem poder berenar a les antigues cases dels donats. En visitar el cementiri, ens vàrem adonar que a una de les tombes hi havia una rosa vermella, segons la tradició cada primer de novembre apareix una rosa sobre la llosa d’ Isabel Bennàssar .

Una experiència com aquesta, d’entrega als altres, d’inclusió de persones amb discapacitats i donar a conèixer i valorar el patrimoni, és lloable i humanitzadora, ha de tenir continuïtat i suport social.