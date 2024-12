La presidenta Marga Prohens hizo balance en su mensaje de fin de año de la gestión realizada el 2024 y anunció los objetivos para el 2025. Tras subrayar que a estas Islas «nadie nunca nos ha regalado nada», afirmó que «no queremos ser más que nadie, pero no permitiremos ser menos que nadie ni menos que ninguna otra comunidad» al reivindicar la «necesidad de una financiación justa que tenga en cuenta nuestra realidad singular». Aludió al déficit de recursos que sufre Balears al no ver compensada la insularidad. El Régimen Especial decidido y acordado por el Gobierno de Pedro Sánchez en febrero de 2019, cuyo reglamento no fue aprobado hasta julio de este año, no da respuesta a las singularidades del Archipiélago. Tampoco la UE, a pesar de ser región insular. Ante la llegada incesante de pateras, Prohens reclamó al Gobierno de España un «cambio drástico» en la política migratoria «porque ya no podemos seguir acogiendo en condiciones de dignidad ni podemos permitir que nadie más pierda su vida en el mar».

Vivienda, sostenibilidad y salud. Este año, el Govern Prohens ha puesto las bases para un cambio de rumbo en la política de vivienda, elimina o reduce impuestos, firma el Pacte per la Salut con la reactivación de la carrera profesional, inicia el Pacte per la Sostenibilitat, limita los precios en los comedores escolares y aprueba la gratuidad de las matrículas universitarias y la etapa 0-3 años. Son medidas e iniciativas que han de tener continuidad el próximo año. Determinación y firmeza. Demuestra Prohens determinación y firmeza al comprometerse a defender los intereses de Balears «donde haga falta» y apostar por la «moderación, el seny y la libertad». Son valores que necesitará para gobernar en minoría parlamentaria. Todo ello, «sin caer en la autocomplacencia, tratando a los ciudadanos como adultos y al quedar mucho por hacer para cambiar». Lucidez, sensatez y retos para el 2025.