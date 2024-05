Sabia del tarannà masclista del nostre rei, que ho constata el Títol II, article 57, punt 1 de la nostra Constitució, on diu que en la successió al tron tindrà, dins el mateix grau, preferència l’home a la dona. Un punt que el rei hauria d’haver fet canviar ja fa temps, perquè és una vergonya que en ple segle XXI encara hi hagi aquestes desigualtats pel fet de ser mascle o femella, i que a més va en contra de l’esperit de la mateixa Constitució que afirma que «tots els espanyols som iguals, sense distinció de sexes i amb igualtat de drets». Imaginau-vos que per allò de la primavera la sang altera’, els nostres actuals reis tenen una nit boja de plaer i disbauxa, resultat de la qual neix un fill, un nin; la princesa Leonor, anomenada futura reina d’Espanya perdria el tron en favor del seu nou germà pel fet de ser dona.

Però no sabia de la seva total ignorància i menyspreu respecte al català, la llengua més emprada en el seu regne després del castellà. El fet que atorgués el títol de ‘reial’ al grupuscle autodenominat Acadèmi de sa Llengo Baléà’ ho avala. Aquesta pseudocientífica acadèmia sustenta les seves teories més en fòbies i egocentrismes territorials, que no en una realitat històrica i cultural. Recolzar aquests tipus d’entitats perjudica la nostra llengua: el mallorquí, català de Mallorca o simplement català, com li vulgueu dir.

Aquesta desafortunada ficada de pota per part del monarca va fer que a la Diada per la Llengua fossin milers i milers els mallorquins de Ciutat i dels pobles que es reuniren a la plaça Major de Palma per dir no a la incultura i defensar el català. Però el més greu és que la Casa Reial insisteix que la seva decisió d’atorgar el títol es fonamenta, segons ells, en informes de distintes «institucions competents». Quines són aquestes institucions competents? Misteri sense resoldre, no ho volen dir. És lògic que una institució oficial com la Casa Reial ens amagui informació? El que si és cert, és que no varen consultar a qui haurien d’haver consultat i era la seva obligació: la Universitat de les Illes Balears i el nostre Govern.

Segons Charles Dudley Warner, «la ciència no té més enemic que l’ignorant».