En ocasiones, como dice el dicho, hay que «ver para creer». Posiblemente si a los protagonistas de esta noticia les dijeran hace pocos días que verían una matrícula que reza, literalmente, «MAL LORCA», no se lo creerían. Y es que durante su salida del aeropuerto de Palma observaron un coche, concretamente un Audi rojo de la línea A7, que lucía orgullosamente el nombre de la isla en su matrícula de atrás, un hito que posiblemente nadie haya podido observar con sus propios ojos.

Posiblemente, la pregunta que muchas personas se hacen ahora es, ¿Es legal tener una matrícula con la secuencia «MAL LORCA» en su coche?. Si vives en España, por desgracia, la respuesta es no, pues no solo tanto la letra A como la letra O no se pueden poner, sino que además el primer segmento ha de estar compuesto enteramente por cuatro números, lo cual la matrícula del coche, bajo estos preceptos, sería ilegal. Sin embargo, hay un detalle que explica cómo puede circular por la carretera sin que le pare la policía: el coche es de la república checa, pues así lo indica en la parte izquierda de la placa bajo las siglas CZ (Czech Republic). En este país se trata de una secuencia legal, y de hecho la letra A en la primera secuencia indica que proviene de Praga.

Así, el coche probablemente sea propiedad de turistas checos que aman la isla y hayan viajado con su coche para visitarla con más comodidad.