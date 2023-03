Un nuevo interrogante planea sobre el modelo de bonificación de los billetes de avión y barco para los residentes en Balears, una cuestión de la que han alertado los diputados canarios en el Congreso. Un cambio en la reglamentación actual permitiría la sustitución del descuento actual, un 75 por ciento, del importe del trayecto en las conexiones interinsulares y con la Península por una fórmula de reducción variable en función del destino; potestad que ejercería el Gobierno central sin que se conozcan los criterios que justificarán la decisión. Se trata sólo de un proyecto, pero la propuesta ha generado una tormenta política en Canarias. En el caso de Balears, el REB blinda el descuento aéreo.

Falta de control.

No obstante, el importe de las bonificaciones en los billetes, y de manera especial en los aéreos, suponen un auténtico quebradero de cabeza para el Gobierno debido a la insuficiencia crónica de las partidas presupuestarias previstas. Estos descuentos, que en el caso de Balears y Canarias, es del 75 por ciento generan unas prácticas que llevan a cabo las compañías sobre las que no se ejerce un control efectivo; en especial en lo que se refiere a los aumentos interesados de las tarifas. Incluso en la actualidad no todas las empresas del sector cumplen con la normativa que obliga a exigir el descuento al final del proceso de venta digital.

Precio fijo por trayecto.

Desde el momento que en algunas aerolíneas resulta más económico adquirir un billete sin que se aplique el descuento es que algo está fallando. En principio, bajo la lupa de Transportes solo están las OSP (Obligaciones de Servicio Público), donde se estudia aplicar un precio fijo por trayecto para, precisamente, evitar algunas prácticas que son una burla para el consumidor. En Menorca, por ejemplo, está previsto que se ponga en práctica esta nueva modalidad dentro de unos meses en los vuelos entre Maó y Barcelona.