El Benidorm Fest ya está sobre nosotros. Y es que hoy, día 28 de enero, se celebra la primera semifinal de este certamen musical que tiene como objetivo elegir al artista que representará a España en el Festival de la Canción de Eurovisión. Este año, Baleares ha podido conseguir representación en el concurso alicantino con la participación de Daniela Blasco, quien será la encargada de poner el broche de oro en las eliminatorias de este año. Lo más reseñable de Blasco no es solo su capacidad vocal, sino también su vasta experiencia en las pistas de baile y su imponente presencia en redes sociales, donde ha puesto a bailar a varias personalidades al son de la música más divertida y movida.

La lista debe empezar, como no puede ser de otra manera, con las personalidades del mundo de la música que Blasco consiguió llevar a sus redes sociales para echarse unos bailes. De entre ellos destaca el rapero Omar Montes, quien no ha ido no solo una, sino dos veces al TikTok de la bailarina para bailar, en esta ocasión, al ritmo de El Pantalón, una canción del artista junto a Lola Índigo y La Chuches.

Otro cantante con el que tuvo la oportunidad de bailar Blasco no es otro que Sebastián Yatra, con quién se rumoreó tener alguna relación sentimental antes de salir con Aitana aunque nunca llegó a confirmarse. En el video se puede ver la gran complicidad entre los dos y la soprendente habilidad de Yatra para el baile aunque no se dedique a ello.

El siguiente es Blasco formando un trío con una de las parejas del momento en el mundo del entretenimiento: la artista y creadora de contenido venezolana Lele Pons junto a su marido, el cantante Guaynaa. De hecho, con ella ha grabado más de un TikTok en redes sociales, por lo que podría indicar una posible relación de amistad entre ambas.

Por último, dentro del mundo influencer, la arista consiguió poner a bailar a Tamara Gorro, una de las pocas instagramers de España con más de dos millones de seguidores.

Ahora, Daniela Blasco da el salto de las pantallas de móvil al Palacio de Deportes L’Illa de Benidrom, donde competirá para poder pisar uno de los escenarios más importantes del mundo a nivel artístico: el de Eurovisión, que este año se celebrará en Basilea, Suiza.