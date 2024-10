Ugly Privilege y Pretty Privilege. El privilegio de ser feo y el de ser guapo. Este es el nuevo debate que ha nacido en TikTok, debido a la viralidad que se ha originado con el primer concepto de forma más reciente. Esta nueva dualidad ha llegado hasta los usuarios a raíz de varios vídeos publicados en la red, en la que se tratan las ventajas del ugly privilege. Pero, ¿en qué consiste realmente este nuevo fenómeno?

El privilegio de ser feo es una idea provocadora que se origina en torno a cómo la sociedad trata a las personas percibidas como menos atractivas o no convencionales en términos de belleza, según han explicado en sus vídeos algunos de los internautas que han indagado este tema. Pese a poder ser concebido como algo negativo (el ser feo) para parte de la sociedad, este término es todo lo contrario. El ugly privilege señala que las personas que no se ajustan a ciertos estándares de belleza pueden llegar a experimentar ciertos beneficios por esta misma razón.

Y en este aspecto, es en el que varios usuarios han dado sus razones de por qué ser poco atractivo tiene ciertos puntos positivos. El primero que destacan es el de no sentir la presión de «ser guapos», lo que les libera de mantener ciertos estándares de belleza y de cumplir con ciertas tendencias asociadas a la moda o el maquillaje. En segundo lugar, varios internautas que han publicado sobre esta tendencia han afirmado en sus vídeos que las personas que no son vistas como atractivas, pueden experimentar menos «acoso o ver a alguien como un objeto sexual en comparación con las que son percibidas como guapas». En este sentido, una de las tiktokers que se ha vuelto más viral sobre este tema, @sarahs.tok, ha señalado que «No es que necesariamente piense que soy una persona fea. Pero cuando digo que tengo el privilegio de ser fea, lo que quiero decir es que los hombres, en general, no me encuentran atractiva. En su mayoría, los hombres piensan que soy fea y me dejan en paz. Y para mí, eso es un privilegio», explica en una de sus famosas publicaciones sobre esta cuestión.

El pretty privilage, la otra cara de la moneda

Por otro lado, se encuentra el segundo punto de vista de debate creado en redes. Se trata del pretty privilage, el privilegio de ser guapo y que ha encontrado en el ugly privilage su respuesta de manera irónica. Esta tendencia se refiere a las ventajas que pueden experimentar aquellas personas que sean vistas como bellas, como por ejemplo ser tratadas de forma más favorable y contar con más oportunidades y beneficios. Este privilegio se centra «únicamente en un aspecto, en ser guapo», explican algunos de estos internautas en TikTok.

El principal beneficio al que muchos se refieren es al de tener «más citas románticas». De esta manera, justifican este punto con que «las personas atractivas suelen tener más suerte en las experiencias amorosas, ya que son vistas como más deseables por sus posibles parejas». Al tener un mejor físico, cuentas con más «oportunidades para atraer a la gente», señalan estos internautas. Otra de las ventajas reside en el ámbito laboral. En este sentido, argumentan que los «guapos tienen más probabilidades de ser contratadas, ya que una buena presencia siempre ayuda».

Sin embargo, hay algunos que afirman que ser parte del pretty privilage puede tener algunas desventajas, como el acoso, ciertas connotaciones negativas y, pese a tener más opciones en el amor, existe la posibilidad a mantener «relaciones únicamente superficiales».