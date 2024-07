Las exigencias de algunos clientes en particular, parecen no tener límites. En este caso, el suceso ha ocurrido en un restaurante de Murcia llamado Las Cumbres. Y es que desde el propio establecimiento han tenido que ‘frenar’ a uno de sus consumidores por el bien de sus trabajadores.

Las altas temperaturas están afectando a la comunidad murciana y a gran parte de España, por lo que cuando muchos van a un restaurante optan por comer en un sitio fresco. Sin embargo, en este local decidieron tener cerrada la terraza sólo al medio día, justo en las horas más calurosas. Pero esta medida no terminó de gustar a un cliente, que quería comer fuera del establecimiento.

Ha pasado hoy:

-Al medio día la terraza la tenemos cerrada porque hace mucho calor

-No nos importa que haga calor,la queremos fuera igualmente

-No,no es por ustedes,es que no vamos a tener a un camarero trabajando a más de 40 grados en la calle. — Restaurante Las Cumbres (@Rlascumbres) July 10, 2024

«Al medio día la terraza la tenemos cerrada porque hace mucho calor», señaló el personal de Las Cumbres, a lo que el cliente replicó: «No nos importa que haga calor, queremos la mesa fuera igualmente». Los trabajadores del restaurante, finalizaron la discusión explicando que esta respuesta no iba dirigida a ellos, sino a los camareros que trabajan allí. «No, no es por ustedes, es que no vamos a tener a un camarero trabajando a más de 40 grados en la calle».

Esta conversación ha sido compartida por el propio local en su perfil de X (Twitter) y rápidamente han sido varios los internautas que han elogiado la actitud del restaurante ante esta situación. «Esta actitud os honra y debería ser ejemplo para toda la hostelería», «¡Muy bien! No es justo para empleados estar entrando y saliendo, frío y calor…», han sido algunas de las contestaciones recibidas.