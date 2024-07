Con más de 780 millones de reproducciones en TikTok y su estilo único y rompedor, Diegote se está convirtiendo en un verdadero ídolo del rap. Y es que este cantante de origen mallorquín se ha hecho viral estos días gracias a su canción original Tu Silueta, un rap que interpretó en @batallasdepromesas, una plataforma en redes sociales donde raperos con carreras nacientes se enfrentan en batallas escritas de rap, las cuales se diferencian de las tradicionales peleas de freestyle en tanto que los cantantes, en lugar de improvisar las rimas, ya traen las letras y los ritmos preparados, por lo que la verdadera virtud de los raperos reside en su interpretación y actuación más que en su capacidad de improvisación.

Y es que el éxito de Diegote no solo va más allá de su gran talento en este rap cantado, sino también en su propio estilo persona, el cual consiste en salirse de los ritmos que marca la propia melodía para interpretar la letra desde un punto de vista más rumbero e irregular a través de su voz grave y rota. Ya sobre su canción, Tu Silueta, a pesar de que no saldrá completa hasta el 12 de julio, ya deja entrever su temática amorosa con frases como «Amo cuando tu silueta forma parte del mismo sol que ella me tapa». El video en Instagram ya leva acumulados casi 10 millones de reproducciones y más de 330 mil me gusta en dos semanas.

Diegote, la joven promesa

Con poco más de un año de carrera en sus espaldas, Diegote es un rapero y artista de origen mallorquín que promete convertirse en uno de los rostros más reconocidos de las batallas escritas. Su forma de rapear tan personal y única ya se dejó ver con su primer single, Wardogs, donde su profunda voz coge el protagonismo con un rap mucho más desestructurado que el tradicional, creando un track verdaderamente único. Así fue como comenzó a entrar en Batallas de Promesas a través de sus certámenes Liga Bazooka o BDP Batalla de Promesas, donde su estilo único llamó la atención de grandes personalidades de internet como el streamer argentino Coscu, quien no ha dudado en alabar a la joven promesa hasta el punto de sugerir que no sería una locura que participara en alguna de las famosas sesiones de Bizarrap.