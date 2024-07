El futbolista del Atlético de Madrid, Marcos Llorente, ha despertado multitud de críticas este miércoles en redes. Y es que el nuevo logotipo de su empresa de café, ‘Irreverentes’, no parece haber gustado mucho a los usuarios. ¿El motivo? Su increíble parecido a la simbología nazi de las SS, también conocidas como las ‘Schutzstaffel’.

Esta nueva imagen comercial del negocio del futbolista español ha sido criticada con mucha dureza por los internautas en X (Twitter), que no han dudado en señalar la «torpeza» en el diseño del logotipo de la empresa de Llorente. En este proyecto, no sólo participa él, sino que también está acompañado por el futbolista Ibai Gómez y el nutricionista Endika Montiel, tal y como ha informado La Voz de Galicia.

Una de las críticas más duras ha llegado por parte del periodista Fonsi Loaiza, quien le ha recriminado su conducta. «El futbolista Marcos Llorente es uno de los fervientes seguidores del ultraderechista Alvise. Promovió tomar el sol sin crema protectora. Le acaban de cerrar un restaurante por llevar años sin licencia ni permiso para tener terraza. Este es el ‘logo’ de su café premium».

El futbolista Marcos Llorente es uno de los fervientes seguidores del ultraderechista Alvise. Promovió tomar el sol sin crema protectora. Le acaban de cerrar un restaurante por llevar años sin licencia ni permiso para tener terraza. Este es el "logo" de su café premium. pic.twitter.com/y3nJnHDk8k — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) July 3, 2024

El logo de la nueva marca de Llorente digamos que no es el más apropiado. pic.twitter.com/QJguf4XQJq — REY CHOLO (@Reycholosimeone) July 2, 2024

Por otra parte, no se trata de la primera polémica que ha protagonizado Marcos Llorente. El pasado mes de junio, también fue muy criticado en redes por tomar el sol sin crema solar. El futbolista, subió una imagen en redes junto a un texto que generó mucho debate. «Si crees que el cáncer de piel aparece por culpa del sol, eres el rey de los ignorantes», explicó a un usuario que contestó a su post.

El jugador se vio obligado, ante la avalancha de críticas, a rectificar sus comentarios sobre este tema. «Siempre he sido una persona muy respetuosa y en este caso he dado mi opinión al respecto del sol ya que soy libre de ello. No soy ningún negacionista del melanoma», indicó Llorente en su cuenta de X.