Nano, el joven que tenía dos trabajos para sacar a su familia adelante, se convirtió hace unas semanas en uno de los grandes protagonistas de la actualidad. El joven conmovió a toda España con su historia de vida tras publicar un vídeo en sus redes sociales en el que desvelaba como era su día a día y cómo intentaba ayudar al máximo en casa. «Si le faltan unas zapatillas a mi hermana, se las compro; si en casa falta aceite, compro una botella grande de aceite», contó en TikTok.

La lección del joven, que tiene 22 años, hizo que muchos se volcaran con él a través de las redes sociales pero también en cosas materiales, como cuando un empresario malagueño le regaló un coche en televisión. Tras el anuncio, el joven no puedo contener las lágrimas de emoción y aseguró que tras el vídeo había recibido numerosas ofertas de trabajo. Ahora, varias semanas después, hemos podido conocer cómo está la situación de Nano y si realmente pudo recibir el regalo del empresario.

El tiktoker Ángel Gaitán ha publicado junto a Nano un nuevo vídeo en sus redes sociales en el que desvelan el estado actual del coche. El joven aseguraba que el coche que le habían regalado solo tenía 10.000 kilómetros. Tras mantener una pequeña charla, ambos se trasladaban hasta el garaje donde estaba estacionado el vehículo. El mecánico contaba que Nano no tenía conocimiento de la situación del vehículo.

«Está tirando aceite a chorros. A caballo regalado no le mires el diente, se suele decir, pero yo había visto el vídeo en el que la persona que te lo regalaba, con toda su buena intención del mundo, decía que te habían revisado el coche y te habían dado un coche perfectamente revisado», decía. «Menos mal que has venido. Gripa el motor porque te estás quedando sin aceite. Te lo está tirando a chorros, literalmente», contaba.

«Con 10.000 kilómetros la gente entiende que es un coche al que no hay que hacérsele nada. Está todo embadurnado de aceite. Menos mal que lo hemos pillado a tiempo para que no se te rompa el regalo porque si no imagínate que en dos meses estás como empezaste. Con este coche así no se puede circular», concluía.