Nano Jr ha zanjado la polémica sobre el coche que le regaló un conocido empresario en su cuenta en Instagram. El joven, que se hizo conocido tras una reflexión sobre la juventud actual en su cuenta de TikTok, ha asegurado que no es cierto que el vehículo esté roto y que el empresario se lo «regaló con toda su buena fe». La controversia surgió después de que Ángel Gaitán le hiciese una revisión al coche donde le encontró un problema que, según decía en el vídeo que publicaron en redes sociales, de no ser detectado, le podría haber gripado el motor.

El coche estaba echando «aceite a chorros», aseguró el conocido mecánico. Tras la publicación de la entrevista en las redes, fueron muchos los que acusaron al empresario malagueño de haberse aprovechado de la situación y de regalarle al joven tiktoker un coche averiado, cuando, en principio, habían apuntado que estaba todo en buen estado y con las revisiones pasadas. Tras las acusaciones, Nano ha salido en defensa del hombre que le regaló el vehículo.

«No me he quedado sin coche, sólo pierde aceite y ya está. El coche tiene garantía, seguro y está todo en regla así que Seat me lo arreglará. El empresario que me lo regaló obviamente no tiene culpa de nada, él no sabía nada y me lo regaló con toda su buena fe y, además, yo no fui a ver a Ángel Gaitán para sacarle desperfectos al coche. Me contactó para hacerme una entrevista y, ya de paso, me miró el coche y punto», aseguró, muy enfadado, en sus stories de Instagram.

Historia de Nano en su Instagram.

A pesar de que Nano se hizo viral al contar que tenía dos trabajos para sacar adelante a su familia, tras hacerse conocido ha asegurado que ya no tiene que ir de un trabajo a otro, pues dejó uno de sus empleos tras saltar a la fama en las redes sociales. El tiktoker ha mantenido su contrato de 15 horas en una conocida cadena de restaurantes y, el tiempo que le ha quedado libre, lo dedica a estudiar una formación como camarero.