Javier Castillo, conocido en redes como @javiercordura, ha emocionado a los usuarios de las redes sociales con una bonita reflexión sobre la paternidad y el paso del tiempo. El escrito ha compartido un vídeo en su cuenta de Instagram en el que aparece mirando a cámara con su hija mayor, Gala, en brazos y asegura haber sufrido en ese momento una «crisis». «Muchas veces cuando llegamos de noche a casa los niños se quedan dormidos en el coche. Hoy se han quedado dormidos los dos y he subido a Bruno primero, es más pequeñito y no he tenido problema», empieza contando el escritor de La chica de nieve o El cuco de cristal.

«Luego he ido a por Gala y al subir las escaleras me he dado cuenta de que queda muy poco, de que pasa el tiempo y llegará un momento en el que no podré cogerla. Entonces me he sentado con ella y he dicho: quiero estar con ella», sigue diciendo visiblemente emocionado. Y añade: «Quiero aprovechar ahora que todavía puedo cogerla, que soy el que la cuida. Ese momento tan bonito que ella se deja y yo la llevo en brazos a la cama. Me quedo con ella abrazando este momento tan bonito, porque cuando no pueda me moriré, el paso inexorable del tiempo te destroza».

Finalmente, Castillo acaba con una bonita reflexión para todos aquellos padres. «Y me he dado cuenta de que poco a poco se va escapando, así que aprovechad cuando pasen los días y os digan ‘papá, me llevas en brazos’ y tu le digas ‘no, tienes que andar que eres mayor’. Cogedlos en brazos», acaba diciendo.

Javier Castillo es padre de tres niños junto con la influencer Verónica Díaz (conocida en redes como @modajustcoco), la mayor Gala, Bruno y el pequeño Pablo que tan solo tiene unas semanas de vida. Sus reflexiones sobre la paternidad y el paso del tiempo han llegado a muchos de sus seguidores y el vídeo ya cuenta con miles de reacciones en tan solo unas horas. De hecho, muchos rostros conocidos como las también influencers María Pombo y Laura Escanes lo han compartido en sus cuentas.