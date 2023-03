La enfermera que avivó a las masas en redes sociales con su vídeo criticando al catalán ha hablado. Su situación tras negarse a sacarse el C1 para presentarse a las oposiciones, asegura que es «estresante». Tras viralizarse sus palabras en Tik Tok y Twitter, Begoña Suárez, le comentó a una compañera que «tengo miedo a salir a la calle y que me puedan dar una paliza» y medita «darse de baja por estrés».

Begoña de 25 años, que tras quedar señalada por la Generalitat por sus imágenes en las que se burlaba del catalán tiene miedo a las posibles consecuencias a nivel social. «Más allá del Hospital, me da mucho miedo salir por las represalias de la gente. He recibido muchas amenazas», comenta en una conversación que informa RAC 1. Ante esta situación, preguntada por si iba a poner fin a su contrato que le liga con Salut y el Hospital Vall d'Hebron, insiste en que puede pedir la baja. «No voy a dejar el contrato, pero estoy tramitando la baja por estrés».

La presión ejercida por altos cargos de la Generalitat como el consejero de Sanidad, Manel Balcells le han obligado a pedir «ayuda psicológica». Por otro lado, Begoña se ha visto obligada a pedir disculpas por sus desafortunadas palabras. «Me sabe mal por todas aquellas personas que se hayan podido sentir mal por el vídeo», afirma arrepentida.

Sin embargo, sus palabras han quedado opacadas ante tal vorágine de insultos e improperios que ha recibido por parte de la comunidad catalanoparlante que ha visto como una ofensa esta actitud de una trabajadora pública. «Que se vayan a trabajar a su casa y a hablar su lengua». Estas son algunas de las palabras que ha tenido que leer la joven gaditana.

Por su parte, Salut y el Vall d'Hebron siguen investigando el vídeo contra el catalán de Begoña. Desde el hospital consideran «intolerable que dentro de las instalaciones se dedique el horario laboral a hacer estos vídeos y con la ropa de la institución». En la misma línea, Balcells lanzó un tuit en el que afirmaba que «tanto el departamento y el centro llegaremos al final de la cuestión. El sistema sanitario tiene que defender los intereses de la lengua catalana»,