Una enfermera andaluza 'incendia' TikTok por negarse a aprender catalán

Un polémico vídeo de una joven enfermera de Cádiz ha incendiado las redes sociales tras declarar que «no va a estudiar catalán para las oposiciones», criticando duramente la obligatoriedad de los profesionales médicos de obtener en C1 de catalán para poder ejercer. En un tono burlón, explica de la manera en la que les han explicado como tienen que inscribirse para opositar y así poder optar a una plaza fija. En todo momento, la que lleva la voz cantante ningunea al catalán y dejando en evidencia su postura hacia aprender una lengua cooficial en territorio catalán.

Suárez el centro de la polémica inicia su grabación junto a dos compañeras más en el interior del hospital. «Yo soy de Cádiz, y ellas de Granada y San Sebastián», concreta. Remarca que están trabajando en Barcelona y que un sindicato les ha informado sobre qué necesitan para conseguir una plaza en el sistema público. «Nos dicen que sacan 3.500 plazas y que este será nuestro año, pero para sacarnos las putas oposiciones tenemos que sacarnos el puto [nivel] C1 de catalan». Una de las integrantes del vídeo le asegura que «me he apuntado a las oposiciones, yo puedo hablar catalán», mientras que Suárez le ataca. «¿Puedes parar de hablar catalán?»

Las reacciones ante este vídeo no han tardado en aparecer y la opinión de la gente no ha sido muy favorable ante estas actitudes. «Va a aprender catalán su madre», asegura la protagonista que ha indignado a muchos usuarios en redes sociales. A su vez, el hospital en el que la chica trabaja, el Vall d'Hebron informan que ve «intolerables» las actitudes de estas chicas y que además, no llevaban la mascarilla en el lugar de trabajo. El centro ha criticado que se hagan este tipo de videos, que «no tienen que ver con la actividad asistencial, en horario laboral y con el uniforme claramente identificable» del Hospital Vall d’Hebron.

L’odi a la llengua catalana és una constant entre molts espanyols. Alguns (jutges, policies, funcionaris) militen en la catalanofònia i es protegeixen entre ells. Ens ofenen, ens insulten i els paguem el sou.

Hi ha un lingüicidi en marxa.

Espero que @salutcat actuï immediatament. https://t.co/QQuv9JD2dL — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) March 2, 2023

El video se ha viralizado en Twitter, a pesar de que se grabó en TikTok y no han tardado en responder personalidades de la política catalana como el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. «Nos ofenden, nos insultan y les pagamos el sueldo. Hay un suicidio de la lengua. Espero que @salutcat actúe inmediatamente». A su vez, también ha valorado las imágenes el conseller de Salut de Cataluña, Manel Balcells como «declaraciones intolerables para una trabajadora pública».