No son pocos los que buscan el amor en las famosas aplicaciones de citas. Se pueden contar muchas historias de personas que se han conocido en estos portales y que han encontrado a su media naranja. Sin embargo, hay una plataforma que busca dar el siguiente paso y que ha llegado para revolucionar el panorama de aplicaciones amorosas. Dos españoles han creado Wingle, un portal pensado para buscar un tonteo, ligue o lo que surja… ¡en pleno vuelo!

Esta app ha sido diseñada por Íñigo Merino y Pol Quintana, que tuvieron esta revolucionaria idea mientras estaban trabajando fuera de España. Entre vuelo y vuelo sintieron que había mucho tiempo que no se aprovechaba, por lo que pensaron en crear una red donde la gente pudiera interactuar durante el trayecto. «Son momentos de paréntesis en nuestra vida. Por ejemplo, en los vuelos de 12 horas, es un buen momento para conocer a alguien. Nos encontramos alejados de las prisas y de la inmediatez del día a día. Estamos mentalmente en otro estado, más relajados y abiertos a las relaciones», han señalado los artífices de Wingle en una entrevista a La Sexta.

Pese a que muchos pueden pensar que no tiene sentido que esta app pueda funcionar al no haber conexión durante el vuelo, la realidad es que esta plataforma funciona a pesar de no haber internet. «Todo funciona offline, sin conexión. Basta únicamente con encender el Bluetooth y el Wifi a la vez», han explicado sus creadores. El proceso para utilizar la aplicación consiste en descargarla antes de embarcar, crear tu perfil y añadir los datos referentes al vuelo. A partir de aquí se mostrará una pantalla con los usuarios que hay en el avión y se podrá chatear con ellos.

Una de las diferencias que tiene con las demás herramientas digitales es que las conversaciones que se mantengan durante el trayecto van a desaparecer una vez éste haya finalizado. «La idea es que lo que pase en el avión, se queda en el avión», han afirmado los diseñadores de Wingle a La Sexta. De momento, en la app se han registrado unos 13.000 usuarios y está operativa en iOS y Android de forma gratuita.