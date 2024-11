Nvidia ha anunciado cambios en las suscripciones del servicio de juego en la nube GeForce Now, por los que mejora el rendimiento gráfico en el nuevo plan Performance, que sustituye al de Priority, y establecerá un límite de tiempo mensual en los dos planes de pago.

El plan Priority ha desaparecido este jueves en favor de Performance, el nombre que recibe ahora el plan de suscripción a GeForce Now de 10,99 euros al mes en España, con el que la compañía tecnológica incide en las mejoras introducidas.

En concreto, Performance admite la retransmisión de juegos a una resolución de 1.440 píxeles, frente a los 1.080 píxeles previos, es compatible con formatos de resolución ultraanchos e introduce la posibilidad de guardar los ajustes gráficos de los juegos entre sesiones.

A ello se añadirá, a principios del próximo año, un límite de tiempo de juego mensual de cien horas en los planes Performance y Ultimate. Nvidia ha adoptado esta decisión para «seguir ofreciendo una calidad y una velocidad excepcionales (así como tiempos de espera más cortos)», como ha explicado en su blog oficial.

La compañía tecnológica, no obstante, concede a los jugadores cierta flexibilidad, ya que permitirá transferir automáticamente hasta 15 de horas de tiempo de juego no utilizado al mes siguiente, y en caso de no ser suficiente, ofrecerá la compra de horas adicionales por paquetes de 15 horas, que tendrán un coste de 2,99 dólares en Performance y de 5,99 dólares en Ultimate.

Aun así, Nvidia asegura que "este amplio límite [de 100 horas] se adapta cómodamente al 94% de los miembros, que suelen disfrutar del servicio durante este período de tiempo".