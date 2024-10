El aspirador LG CordZero All In One Tower viene con cepillo dual para mejorar la limpieza en suelos duros y alfombras

LG Electronics ha ampliado su oferta para el hogar con una nueva gama de aspiradores, que incluye nuevos modelos de trineo con sistema de limpieza Ellipse Cyclonic, así como los nuevos CordZero, con el modelo insignia All In One Tower A9T-PRIME1C, que llega con cepillo Dual Multi LED para suelos duros y alfombras o iluminación LED.

La marca ha indicado que, con estas familias busca "acercar la mejor experiencia de limpieza a un público más amplio y con necesidades más variadas", según ha afirmado la directora de Marketing B2C en LG España, Anais Moreno. Así, el fabricante ha avanzado que la nueva generación de aspiradores escoba LG CordZero «se supera a sí misma» con cuatro nuevos modelos con prestaciones mejoradas y se han diseñado para adaptarse a las necesidades de los usuarios. De esa manera, con una potencia de succión de hasta 260W, gracias a su motor Smart Inverter, el modelo insignia All In One Tower A9T-PRIME1C ofrece una experiencia en profundidad con la mitad de esfuerzo. Esto también se debe a su cepillo Dual Multi LED, que sirve tanto para suelos duros como para alfombras, así como iluminación LED. Para los que buscan un modelo más pequeño sin tener que renunciar a la simplicidad de la limpieza sin cables, las versiones A9K-CORE3S, A9K-LITE1C y A9C-SLIM1C se presentan como «la solución perfecta», según la marca surcoreana. Además, disponen de de distintos niveles de potencia, cepillos enfocados a diferentes superficies y bases de carga. También ha recordado que todos los nuevos modelos cuetnan con un botón que permite encender y regular los niveles de potencia del aspirador sin necesidad de estar constantemente presionando el gatillo para mantenerlos encendidos. Por último, ha matizado que la 'app' LG ThinQ permite controlar desde el 'smartphone' el nivel de batería, el historial de limpieza del dispositivo y el estado de los filtros. Los nuevos modelos trineo, por su parte, son VC5506NHTB y VC5506NHTCR. Están equipados con una tecnología llamada Ellipse Cyclonic, que garantiza una limpieza más potente en cualquier tipo de superficie, al aplicar una potencia máxima de 650W. Les siguen los modelos VK8506NHAC y VK8506NHAC, que disponen de una mayor capacidad gracias a LG Kompressor, que permite que su aspa interior gire continuamente en el depósito para comprimir el polvo y aumentar su capacidad. Esta tecnología también hace que el vaciado del depósito sea más higiénico, debido a que forma bloques compactos que se extraen fácilmente para facilitar la tarea. Asimismo, dispone de un tubo telescópico ajustable hsta en cuatro posiciones para adaptarse a la altura del usuario y favorecer un ajuste de su potencia.