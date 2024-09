El portátil TravelMate P6 14 AI de Acer reduce su peso a menos de 1 kg y llegará en enero desde 1.349 euros

Acer ha anunciado el nuevo ordenador portátil TravelMate P6 14 AI, que pesa menos de 1 kilogramo, incorpora los últimos procesadores de Intel Core Ultra (Serie 2) y llegará el próximo enero por un precio que parte de los 1.349 euros.

La firma tecnológica ha presentado sus nuevos productos en el marco de IFA Berlín y en su conferencia next@acer, donde también ha mostrado los portátiles Swift Copilot+ PC con procesadores Intel Core Ultra (Serie 2) y dos monitores 'gaming', entre otros productos.

En el apartado de portátiles, Acer ha destacado el nuevo TravelMate P6 14 AI, un Copilot+ PC con una NPU integrada que ofrece hasta 120 TOPS de rendimiento total de IA de plataforma en un chasis compacto de fibra de carbono.

Con una variedad de chips Intel Core Ultra (Serie 2), estos ordenadores vienen con una pantalla de 14 pulgadas WQXGA+ (2880 X 1800) o WUXGA (1920 x 1200), según el modelo, así como una relación de aspecto 16:10 y brillo de 400 nits.

A nivel de gráficos, funciona con Intel Arc y tiene una memoria de hasta 32 GB de SDRAM LPDDR5X de doble canal, así como almacenamiento SSDM de hasta 1 TB. Su batería, además, es de iones de litio de cuatro celdas de 65 Wh, con una autonomía de 14 horas y admite carga rápida.

Portátiles swift copilot+

La marca ha avanzado, por otra parte, los equipos Swift Copilot+, equipados también con los últimos procesadores de de Intel, que cuentan con nuevas capacidades de rendimiento aumentado gracias a la IA y la NPU integrada. No obstante, también se han presentado las versiones Acer Swift14 IA y Swift14 Go IA con procesadores AMD Ryzen ai 9 365 en el caso del primero y los modelos Snapdragon X Plus de 8 núcleos en el caso del segundo.

Acer Swift 14 AI y Swift 16 AI, que sí incluyen los chips más recientes de Intel, son dos equipos fabricados con aluminio, que tienen bisagras con un ángulo de 180 grados y con paneles OLED táctiles. Estos tiene una resolución de hasta 3K (2K también en el caso del que tiene 14 pulgadas) con alta precisión de color y protección ocular EyeSafe.

A nivel de almacenamiento, disponen de 32 GB de memoria LPDDR5X-8448 y hasta 2 TB PCIe Gen 4 NVMe SSD para un rendimiento sinérgico de distinas aplicaciones y condiciones. Asimismo, garantizan conexiones a través de WiFi 7 y Bluetooth 5.4, así como puertos HDMI 2.1 y dos USB-C.

Estos equipos también llegan con especificaciones como gráficos Intel Arc o herramientas como Acer Assist, PurifiedView 2.0 y PurifiedVoice 2.0. Asimismo, las experiencias de IA para Copilot+ PC llegarán de forma gratuita a partir de noviembre.

Acer iconia y nuevos proyectores

Aparte de ordenadores portátiles, la marca ha presentado otros productos relacionados con la imagen y para el hogar, que son Acer Iconia X12 y nuevos proyectores LED ecológicos de la línea Vero.

La tableta, por su parte, tiene una pantalla AMOLED de 12,6 pulgadas, con una tasa de refresco de 60Hz y un pico de brillo máximo de 400 nits. También tiene cámara frontal (8MP) y trasera (13MP), así como una batería de 10.000mAh que admite carfa rápida.

Asimismo, tiene un peso de unos 600 gramos y viene con un procesador MediaTek Helio G99 y una configuración de 8 GB LPDDR4X de memoria RAM. Su almacenamiento, UFS de 128 y 256 GB. Este espacio se puede ampliar hasta 1 TB con microSD.

Por otro lado, la marca ha dicho que los nuevos proyectores de la serie Acer Vero PD2 están equipados con la última fuente de Luz LED Gen 4, que mejora el brillo hasta un 18,5 por ciento en comparación con los modelos anteriores.

Acer Vero PD2328 está disponible con una resolución WXGA (1280 x 800), una relación de aspecto 16:10 y 3.700 lúmenes de brillo, mientras que Acer Vero PD2528ic cuenta con una resolución FHD (1920 x 1080), una relación de aspecto 16:9 y 3.200 lúmenes ANSI.

Ambos, además, incorporan otras tecnologías destinadas a potenciar el color, como Acer ColorPurity+, ColorBoostLED y ColorSafe II, que ofrecen tonos uniformes y naturales. Por otro lado, vienen con BluelightShield, que mitiga los efectos negativos de la posible exposición a la luz azul y ayuda a proteger la vista.

Otra tecnología destacada es Acer EcoProjection, que ayuda a ahorrar en el consumo de energía y los costes de reemplazo. Asimismo, los dispositivos entran automáticamente en modo Eco y atenúan la fuente de luz al 60 por ciento de potencia cuando no se detecta ninguna señal de entrada. Si no detectan actividad, se apagan por seguridad.

Disponibilidad y precios

Acer ha referido finalmente que TravekMate P6 14 AI estará disponible en España a partir de enero de 2025, desde 1.349 euros. Acer Swift 14 AI llegará antes, en septiembre, desde 1.199 euros, mientras que la versión más grande, de 16 pulgadas, lo hará en diciembre, por 1.299 euros.

Por su parte, Acer Swift Go estará disponible en España desde 999 euros, mientras que la tableta Acer Iconia X12 estará disponible en España a partir de enero del próximo año por 369 euros.

Los proyectores también llegarán a finales de este año y comienzos del siguiente: Acer Vero PD2528ic lo hará a partir de diciembre, desde 799 euros, mientras que Acer Vero PD2328 se venderá en enero desde 599 euros.