33 Immortals, Commandos Origins y Lost Records: Bloom & Rage, entre las novedades del ID@Xbox Showcase 2024

Xbox ha compartido las novedades de los videojuegos independientes que llegarán a las consolas Xbox y a PC durante este año, entre los que se encuentran 33 Inmortals, Commandos Origins y Lost Records: Bloom & Rage, de los creadores de Life is Strange.

La compañía de videojuegos ha celebrado el evento 'ID@Xbox Showcase 2024', en el que ha dado a conocer los nuevos lanzamientos de videojuegos independientes, así como las actualizaciones de juegos ya existentes, como es el caso de Palworld y Vapire Survivors.

En este sentido, Xbox ha anunciado el videojuego en formato 'roguelike' cooperativo, 33 Immortals, llegará el 29 de mayo con el lanzamiento de la beta cerrada. Desarrollado por la compañía Thunder Lotus Games, se trata de un título de acción que los usuarios podrán probar con capacidad para jugar junto a otros 32 amigos, en el que beberán sobrevivir al juicio final y a la ira de Dios, luchando contra monstruos y jefes finales.

Siguiendo esta línea, la compañía también ha compartido la fecha de lanzamiento de Astor: Blade of the Monolith, desarrollado por C2 Game Studio, que aterrizará para todos los jugadores el 30 de mayo.

En este título ARPG de tipo 'hack and slash', los jugadores podrán controlar al protagonista, Astor, un guerrero que deberá investigar y explorar el planeta Gliese para desvelar antiguos misterios y comprender la desaparición de sus ancestros. Además, deberá luchar contra las criaturas maléficas conocidas como hiltsik, mediante armas rúnicas.

Otra de las novedades anunciadas durante el evento es Commandos Origins, la nueva entrega de la saga bélica desarrollada por Claymore Game Studios, que estará ambientada en la Segunda Guerra Mundial y en la que los jugadores podrán encarnarse en el protagonista Jack O'Hara o en uno de sus cinco compañeros.

Con ello, los usuarios deberán completar una serie de misiones bélicas enmarcadas en entornos históricamente auténticos de la guerra, algo que podrán probar tras el lanzamiento de la beta cerrada de Commandos Origins este verano.

Por otra parte, Xbox ha dado a conocer Centum, un videojuego de aventuras tétricas desarrollado en un formato gráfico de 8 bits por la compañía Serenity Forge. En este título, ambientado en escenas enigmáticas, los jugadores deberán moverse por una serie de escenarios tomando decisiones para lograr escapar, mientras siguen la orientación del narrador. Sin embargo, estas orientaciones no siempre son fiables, lo que llevará a los usuarios a cuestionar cada paso. Este nuevo título también llegará en verano de este año.

El evento también ha acogido el nuevo videojuego desarrollado por Don't Nod (creadores de Life is Strange), Lost Records: Bloom & Rage. Un título narrativo ambientado en 1995, en el que se dará a conocer la historia de Swann, Nora, Autumn y Kat, cuatro amigas que vivirán aventuras enigmáticas y se reunirán 27 años más tarde para «afrontar el viejo secreto que dejaron atrás».

Por su parte, Tails of Iron 2: Whiskers of Winter, la secuela del videojuego de Odd Bug Studio, también ha estado presente en el evento con un nuevo trailer. Así, se ha mostrado al protagonista Arlo, que deberá viajar por las tierras del norte del reino y luchar contra bestias gigantes y bandidos para derrotar a un antiguo mal.

Entre otras novedades, Xbox ha compartido la actualización de Palworld, incluyendo cuatro nuevas criaturas Pals que llegarán este año. Asimismo, también se ha mostrado un nuevo trailer de Vampire Survivors: Operation Guns, que llegará a todas las plataformas el 9 de mayo.

'ID@Xbox Showcase 2024' también ha acogido anuncios de lanzamientos como Keylocker, un juego de acción 'cyberpunk' que llegará este verano; el juego de carreras de tipo 'battle royale' Stampede: Racing Royale; Times & Galaxy, el videojuego protagonizado por un robot reportero que deberá contar historias por toda la Galaxia, que estará disponible en junio; y Fera: The Sundered, un RPG de acción que fusiona la caza de monstruos con la gestión de tribus y mecánicas de construcción, que saldrá a finales de año.

También han aparecido Jackbox Naughty Pack (2024), All You Need is Help (otoño de 2024), Dungeons of Hinterberg (julio de 2024), Humanity (30 de mayo), y Promise Mascot Agency (2025).