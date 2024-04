Xnet busca averiguar si las plataformas de Meta influyen en el voto de los usuarios de cara a las elecciones europeas

Xnet ha impulsado una campaña que explora las herramientas de publicidad que Meta pone a disposición de los partidos políticos para averiguar si se emplean técnicas de segmentación 'online' en sus ancuncios para influenciar a los usuarios en sus votos, un proyecto que nace con motivo de las próximas elecciones europeas, que se celebrarán del 6 al 9 de junio en los países miembros de la unión Europea.

Xnet es una plataforma creada en España en 2008 y formada por especialistas y activistas que proponen soluciones avanzadas en distintos campos relacionados con los derechos digitales, que apuesta por una internet libre y una democracia real.

Esta red de expertos ha anunciado que, como parte de una coalición de organizaciones europeas con los que comparte estos propósitos, impulsa una nueva campaña llamada '¿De quién soy el blanco?', lanzada en seis países de la Unión Europea, entre los que se encuentra España.

Con esta iniciativa, Xnet busca hacer "un llamamiento a los usuarios de Facebook y a los medios de comunciación para que participen en un proyecto de interés público y escala europea sobre el uso de publicidad política 'online' y los riesgos de erosión democrática que puede significar", según detallan en un comunicado.

Con esta campaña se busca conocer si las plataformas de Meta utilizan técnicas de segmentación 'online' para influenciar en los votos de los ciudadanos; unas herramientas que no son legales en la Unión Europea.

En caso de conocer que existe microsegmentación, tanto la red social como los partidos políticos estarían violando el Reglamento general de protección de datos (RGPD) y la ley europea de servicios digitales (DSA, por sus siglas en inglés), como apuntan desde Xnet.

En este sentido, ha recordado que ya ha habido un antecedente durante las pasadas elecciones federales alemanas de 2021. Fue entonces cuando el colectivo especializado en protección de la privacidad Noyb demostró que personas usuarias de Facebook fueron objetivo de publicidad política.

Con este hecho, que no sería ilegal entonces, se demostró que los usuarios fueron seleccionados porque Facebook había evaluado en segundo plano sus opiniones políticas, lo que sí estaría prohibido ahora con la nueva regulación y que en su momento generó una serie de denuncias contra los partidos y las organizaciones responsables de los anuncios.

Extensión 'who targets me'

Para que esto no se repita en el marco de las próximas elecciones europeas, Xnet propone utilizar una herramienta para el navegador llamada 'Who Targets Me', que permite rastrear los datos de la publicidad que reciben los usuarios de forma anónima mientras utilizan Facebook con normalidad.

Tras instalarla en Chrome, Firefox o Edge para ordenador, la extensión catalogará todos estos anuncios personalizados, almacenando los datos en un perfil anonimizado, que después mostrará qué partidos tienen el propósito de influenciar en el voto de estos usuarios.

También permitirá conocer los motivos por los que ha sido seleccionado el usuario para ser objetivo de esos anuncios, si han aumentado los anuncios políticos que ha recibido o si está viendo más que sus contactos.