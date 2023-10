Nintendo dejará de ofrecer soporte para el juego en línea de Nintendo 3DS y Wii U en abril de 2024

Nintendo ha comunicado que en abril de 2024 dejará de ofrecer soporte para el juego y la comunicación en línea para el 'software' de las consolas Nintendo 3DS y Wii U, lo que afectará al modo multijugador, a las clasificaciones en Internet y a la distribución de datos.

La compañía de videojuegos continúa finalizando los servicios relacionados con las videoconsolas Wii U y la familia de Nintendo 3DS, tras anunciar el cierre definitivo de los servicios de su tienda digital eShop en el mes de marzo de este año, cuando dejó de permitir la compra de nuevos juegos.

Ahora, Nintendo ha detallado que también cesará el soporte para el juego en línea y otras funciones de comunicación en línea en abril del próximo año, por lo que el juego cooperativo en línea, las clasificaciones en Internet y la distribución de datos dejarán de estar disponibles.

Así lo ha detallado la compañía en un comunicado en su web, donde ha informado que esta interrupción de los servicios en línea afectará concretamente a las consolas New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 2DS XL, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS, Wii U Deluxe y Wii U Basic.

No obstante, también ha especificado que los jugadores podrán continuar utilizando funciones y modos de juego que no requieran comunicación en línea. Es decir, podrán seguir disfrutando de los títulos que dispongan, pero sin estos servicios.

Además, por el momento, algunos servicios en línea seguirán estando disponibles para juegos concretos, como es el caso del servicio para almacenar Pokémon en la nube, Pokémon Bank. Aunque Nintendo ha advertido de que es posible que «esto también finalice en algún momento».

Igualmente, también seguirá siendo posible descargar datos de actualización y volver a descargar 'software' comprado previamente o contenido descargable de la Nintendo eShop.

En cuanto al servicio de las consolas de la familia Nintendo 3DS StreetPass, que permite intercambiar datos entre consolas, al tratarse de una comunicación local entre los dispositivos seguirá estando disponible tras el cese de los servicios en línea. Sin embargo, el servicio SpotPass sí que utiliza comunicación en línea, por lo que dejará de prestar sus funciones.

Además de todo ello, Nintendo ha especificado que anunciará la fecha concreta del cese del servicio «más adelante» y que, en caso de que ocurra un evento que dificulte la continuación de los servicios en línea para estas consolas, podrían suspender el soporte «antes de lo planeado».

Finalmente, la desarrolladora de videojuegos ha trasladado sus agradecimientos a los jugadores por el apoyo recibido para los servicios de Nintendo 3DS y Wii U «durante un largo periodo de tiempo».