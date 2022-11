El videojuego español Blade of Darkness llega remasterizado a la Nintendo Switch de la mano de la desarrolladora QubicGames, que lo devuelve a las consolas renovado y actualizado tras cumplir veinte años desde su lanzamiento para PC.

Blade of Darkness, titulado Blade - The Edge of Darkness en sus inicios, se ha consolidado como un clásico de acción y aventura que ya reapareció para la plataforma Steam el pasado año y que, ahora, podrá adquirirse en la Nintendo eShop por 8,63 euros (14,39 euros tras el periodo de oferta por el lanzamiento).

Esta versión actualizada, mantiene la premisa de salvar al mundo de las fuerzas del Caos. Para ello, ofrece cuatro personajes jugables: Tukaram, el bárbaro; Naglfar, el Enano; Sargón, el Caballero; o Zoe, la amazona. Cada uno tiene ciertas características que implican habilidades de lucha distintas, así como debilidades y fortalezas.

Además, mantiene su esencia de combates sangrientos con ataques combinados que permiten acciones como cortar las extremidades de los oponentes y usarlas como armas. Todo ello desarrollado en un mundo de fantasía oscuro en el que el protagonista tendrá que enfrentarse a orcos, trols, demonios y demás criaturas malévolas, en espacios como tumbas, fortalezas, desiertos o palacios.

A pesar de la renovación en muchos aspectos del videojuego, continúa reflejando una textura de baja resolución. Sin embargo, sí se utiliza la iluminación en tiempo real y una fluidez de sombras realista, así como un buen diseño de escenarios.

Blade of Darkness, que fue lanzado para PC en el año 2001 y desarrollado por Rebel Act Studios, fue un hito del videojuego español por convertirse en una de las obras más ambiciosas del momento.

En este sentido, QubicGames ha mostrado su satisfacción por traerlo de vuelta. "Nos complace revivir Blade of Darkness, un clásico imperecedero que, en el momento de su lanzamiento, inspiró muchos juegos del género de acción y aventuras a través de su enfoque del combate", ha dicho la desarrolladora en la página de Nintendo.