Onoma, el estudio de desarrollo anteriormente conocido como Square Enix Montreal, ha anunciado el cierre de cuatro videojuegos para 'smartphones', entre los que se encuentra Deus Ex Go.

Deus Ex Go, Arena Battle Champions, Hitman Sniper: The Shadows y Sapce Invaders: Hidden Heroes dejarán de funcionar el 4 de enero de 2023, momento en que los jugadores actuales dejarán de tener acceso a ellos.

Onoma, el estudio responsable de estos títulos, ha anunciado a través de Twitter que los cuatro juegos desaparecerán de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google el 1 de diciembre del presente año.

Las compras internas ya han sido deshabilitadas, y desde el estudio instan a los jugadores a usar los elementos que hayan adquiridos antes del cierre definitivo de los juegos, ya que no se reembolsarán.

Onoma opera desde 2011, especializado en la adaptación para móviles de franquicias de ordenador y consolas, como Hitman, Tomb Raider y Deus Ex. Previamente conocido como Square Enix Montréal, se trata de una de los tres estudios que Square Enix vendió a Embracer Group en mayo, junto con Crystal Dynamics, Eidos-Montréal.