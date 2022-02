Paramount Pictures y SEGA CORPORATION han anunciado el comienzo del desarrollo de la tercera película de la franquicia de Sonic The Hedgehog. Además de la película, SEGA y Paramount+ están desarrollando la primera serie original de acción real de Sonic, que será estrenada en 2023. La serie de Paramount+ contará con el personaje de Knuckles, doblado por Idris Elba.

Sonic The Hedgehog ha batido varios récords de taquilla, consiguiendo ser la adaptación de un videojuego que más ingresos ha obtenido a nivel doméstico y consiguiendo unos 320 millones de dólares a nivel global. Sonic The Hedgehog 2 se estrenará el 8 de abril . La película cuenta con el reparto original y con el director Jeff Fowler y los guionistas Pat Casey y Josh Miller. La producción corre a cargo de Neal H. Moritz, Toby Ascher y Toru Nakahara, con Haruki Satomi, Nan Morales y Tim Miller como productores ejecutivos.

Haruki Satomi, Director general de SEGA CORPORATION ha declarado: "Estamos encantados de anunciar el desarrollo de la tercera película de Sonic y su primera serie de acción real para Paramount+. Nuestra relación con Paramount es excelente y estamos muy contentos de seguir expandiendo el universo de Sonic The Hedgehog con ellos. 2022 será un año bastante significativo para la franquicia gracias al estreno en abril de la segunda película y la llegada a final de año de Sonic Frontiers, el nuevo y esperado videojuego de la franquicia. Los fans de todo el mundo llevan treinta años adorando a Sonic y nos hace mucha ilusión seguir creando momentos y experiencias memorables para ellos durante los próximos años".

"Durante más de tres décadas, el vibrante universo de Sonic The Hedgehog y los memorables personajes de su mundo han gozado del fervor de una de las bases de fans más apasionadas que existen", ha declarado Brian Robbins, presidente y director general de Paramount Pictures y Nickelodeon; y jefe de Contenido, Películas, Infantil y Familiar de Paramount+. "Estamos encantados de seguir con nuestra colaboración con SEGA, Neal Moritz y todos nuestros socios creativos, y explorar nuevas formas de expandir la franquicia de Sonic The Hedgehog integralmente a través de las distintas plataformas y cautivar así a su leal audiencia en todo el mundo".

El productor Neal Moritz ha declarado: "El mundo de Sonic The Hedgehog ha capturado la imaginación de la gente durante varias décadas, y estamos muy emocionados de expandir los límites de esta franquicia con producciones de clase mundial tanto en los cines como en los hogares de los fans de Sonic. No nos hemos puesto límite y me siento muy orgulloso de participar en la creación de nuevo contenido, tanto para los fans de Sonic como para los que lo serán en el futuro".

La serie de películas basadas en el exitosísimo videojuego Sonic The Hedgehog de SEGA narran la historia del erizo más rápido del mundo a su llegada al planeta Tierra. La primera película de la serie, una comedia de aventuras de acción real estrenada en febrero de 2020, cuenta las andanzas de Sonic y su nuevo mejor amigo Tom (James Marsden), con el que intentará defender la Tierra del ataque del genio malvado Dr. Robotnik (Jim Carrey), que planea dominar el mundo. Esta película para toda la familia también cuenta con la actuación de Tika Sumpter y de Ben Schwartz, poniendo voz a Sonic.